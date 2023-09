Buts: R. Farssi sur pen (1-0, 11e), S. Farssi (2-0, 12e), Maquinay (2-1, 13e ; 5-2, 55e ; 5-3, 86e), Aksu (3-1, 36e ; 5-1, 41e ; 6-3, 93e ; 7-3, 97e), Ndong Zame sur pen (4-1, 38e)

"Le résultat est impressionnant mais c’était plus compliqué qu’il n’y paraît", avance le technicien d’Emmels Thierry Bury. "Après notre excellente première période, Franchimont a réagi et nous a mis la pression." "Visiblement, on n’était pas prêt pour commencer ce match", regrette l’entraîneur des 600 Patrick Courtois. "Puis il y a ces deux penalties qui n’en sont pas et les grosses erreurs sur les buts encaissés. À 2-1, Audric Vicqueray a une grosse occasion. Si on revient à ce moment-là, le match peut changer."

Weywertz 5 – Recht 0

Buts: Gagban (1-0, 12e), Hanf (2-0, 15e ; 3-0, 62e), Elsen (4-0, 64e), Heinen (5-0, 69e)

"C’est un match très abouti de notre part", se félicite le coach de Weywertz Steve Paquay. "Il ne fallait pas laisser Recht entrer dans la rencontre et on les a pris à la gorge. À 2-0, mon gardien Hagemann a un arrêt déterminant, ce qui a empêché Recht de complètement relancer la partie."

"Il y avait tout simplement une classe de différence", reconnaît son homologue Jérôme Stark. "Mon équipe a été spectatrice dans tous les secteurs. Weywertz, c’est du très haut niveau."

Ferrières 3 – Lamb-Rechain 1

Buts: Gallina (1-0, 12e), Raia (2-0, 20e), Gallina (3-0, 50e), G. Crits sur pen (3-1, 70e)

Carte rouge à lambermont: Fyon (directe, 40e)

Carte rouge à Ferrières: Bellafqih (2j, 70e)

"On commence mal, ils font vite 2-0 puis on prend une carte rouge stupide qui nous casse un peu", analyse le tacticien lambermontois Quentin Slupik. "C’était un match spécial qui a été vite plié par une équipe de Ferrières plus réaliste que nous."

Xhoris 4 – Andrimont 0

Buts: Clemens (1-0, 2e), Willems csc (2-0, 48e), R. Lognoul (3-0, 60e), Famerie (4-0, 71e)

Carte rouge à Andrimont: Willems (2j, 81e)

"Le premier but est un scandale de mes deux défenseurs centraux", peste le T1 andrimontois Manu Ruiz-Marin. "On n’a pas frappé une fois au but et on a été mangé dans tous les compartiments du jeu. Il n’y avait pas photo entre les deux équipes." "On a maîtrisé cette rencontre de bout en bout et marqué aux bons moments", se réjouit son homologue Michael Lebe.

Sprimont B 0 – Stade Verv. B 0

Carte rouge à Verviers: Bourhaba (directe, après le match)

"Le match et l’attitude de l’arbitre ont été pitoyables", lache le mentor verviétois Gabriel De Luca. "C’est un personnage qu’on ne veut plus voir. Au terme de ce match, je suis très amer, car on doit ramener les trois points. Après la pause, c’était Fort Alamo, ils ne sont plus sortis de leur rectangle."

Trois-Ponts 1 – Amblève 0

But: T. Georis (1-0, 34e)

"Cette première victoire fait du bien et on est la chercher à la Trois-Ponts, c-à-d. avec le cœur", avance le technicien tripontain Miguel Ruiz-Marin. "Quand Amblève a poussé, on a su faire bloc et mon gardien a tenu la baraque." "Techniquement et dans la mentalité, on a été scandaleux. Quand on rate un penalty après trois minutes et qu’on n’a pas la réaction voulue, on récolte ce qu’on mérite", dixit le mentor amelois Robin Demarteau.

Heusy 2 – Honsfeld 3

Buts: Lanckohr (0-1, 3e), R. Lejeune (1-1, 33e), Chauveheid sur pen (2-1, 40e), Zinoune (2-2, 60e ; 2-3, 72e)

Carte rouge à Heusy: Blondiaux (2j, 77e)

"Cueillis à froid sur une phase arrêtée alors qu’on savait que c’était leur point fort, on est bien revenu dans la rencontre", explique le coach heusytois Jessy Dionisio. "Après la pause, Honsfeld nous a donné une leçon d’abnégation." "On a dû faire un gros travail, mais la victoire est là", se félicite son vis-à-vis Pascal Jost. "Si la première mi-temps n’était pas bonne du tout, je suis très fier de la réaction de mes gars après la pause."

Rocherath 1 – Butgenbach 0

But: Bongard (1-0, 54)

"En première période, j’ai un peu l’impression que l’équipe avait peur de jouer et d’encaisser", note le mentor Stefan Bongard. "On a donc un peu changé notre système puis livré une bonne seconde période avec pas mal d’occasions." "Cette nouvelle défaite dans un derby est mentalement difficile", commente le T1 de Butgenbach Ludek Mach. "On a besoin d’un petit déclic pour enfin lancer notre saison."