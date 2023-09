Neuf minutes (et un arrêt manqué) de trop pour Eupen: "Être capables de maintenir les efforts plus longtemps!"

Avec ce 0-0 à la pause, Eupen abordait le deuxième acte avec, petit à petit, la perspective d’un partage vierge qui semblait plutôt positif… D’autant que Malines poussait. "C’est dommage car le match bascule sur le premier tir cadré de notre adversaire. Mais voilà: ce but fait toute la différence et on ne peut pas dire que Malines ne mérite pas sa victoire." Non, de fait, le KaVé a semblé plus incisif dans la dernière ligne droite alors qu’Eupen manquait cruellement d’inspiration devant. D’ailleurs, on aura été surpris de voir Charles-Cook remplacer le vif Nuhu, alors que Finnbogason, qui ne semblait pas à l’aise dans ce match, demeurait sur la pelouse. Soit. "On a eu du mal à se créer de véritables occasions. Mais quand on en a peu, il faut savoir les mettre au fond" résumait pour sa part le capitaine Boris Lambert.

Les Malinois, eux, ont pu compter sur l’essai piqué de Lauberbach et, aussi, sur l’étrange arrêt "à la Playstation" complètement loupé du jeune gardien Slonina. Voilà déjà deux fois que l’Américain se troue complètement… Mais gageons qu’il n’ira qu’en s’améliorant.

"On doit profiter de la trêve internationale pour travailler notre physique et l’intensité, c’est d’ailleurs ce que le coach a prévu" poursuivait Lambert après cette défaite 1-0 derrière les anciennes casernes. "On doit être capables de répéter les efforts plus souvent et plus longtemps !"

Avant ça, les Pandas ont profité de leur dimanche en compagnie des supporters. Pour rappel, le club organisait son fan-day de début de saison. Le championnat, lui, reprendra le dimanche 17 septembre, dès 13h30 au Kehrweg, à l’occasion d’un certain Eupen-Standard.

Malines 1 – Eupen 0

Arbitre: M. Put

Carte jaune: Lambert

But: Lauberbach (1-0, 81e)

EUPEN: Slonina, Davidson (87e Kral), Palsson, Paeshuyse, Van Genechten (84e Alloh), Pantovic, Lambert, Baiye (84e Déom), Magnée, Nuhu (72e Charles-Cook), Finnbogason.

MALINES: Coucke, Walsh (46e Belghali), Hairemans (78e Malede), Konaté (64e Pflücke), Storm (85e Van Hecke), Schoofs (86e Raemaekers), Mrabti, Lauberbach, Foulon, Bates, Vanlerberghe.