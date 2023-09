Un match qui se tenait pour la première fois depuis 25 ans en première provinciale. "C’est bien pour le club et la région de revoir du monde comme cela au bord du terrain." D’autant que cette assistance venue en nombre ne tardait pas à vibrer. Dès la 8e minute de jeu, Denis adressait à Crosset un caviar de coup-franc excentré que le goleador malmédien se faisait un plaisir de propulser au fond des filets. Dans la minute qui suivait, Brissinck transperçait le bloc malmédien d’un impressionnant slalom avant de décaler Nemes qui égalisait. La défense de Stavelot retombait toutefois dans ses travers au quart d’heure en concédant un penalty que Crosset convertissait sans trembler. "Ce qui est frustrant, c’est que les deux buts qu’on encaisse le sont sur des fautes complètement inutiles où l’adversaire n’est pas dangereux", déplorait le T1 stavelotain Julien Godard. "C’est d’autant plus dommage que dans la qualité du jeu proposé, je n’ai pas vu de différence entre les deux équipes. La différence s’est faite uniquement dans les deux rectangles."

Malmedy, vainqueur du derby contre Stavelot, signe un début de saison "incroyable" (photos)

Ainsi, là où la tête de Boucha prenait la transversale d’Errens et celle de Lekeu la frôlait, le corner de Krings repris par Samray faisait mouche peu après l’heure de jeu et assommait définitivement les visiteurs. "On a pris le dessus sur phases arrêtées à des moments clés", pointait pour sa part Selahattin Deniz, heureux de l’issue d’une rencontre où c’est avant tout le réalisme qui a payé. "Dans ce derby, seule comptait la victoire et je pense qu’on a fait ce qu’il fallait pour aller la chercher. Cela couronne un début de saison incroyable." Avec quatre succès en autant de matchs, Malmundaria caracole en effet en tête du championnat de P1. Impressionnant.

Malmundaria 3 – Stavelot 1

Arbitre: M. Kizedioko.

Cartes jaunes: Denis, Simon ; Colin.

Buts: Crosset (1-0, 8e), Nemes (1-1, 10e), Crosset sur pen. (2-1, 18e), Samray (3-1, 66e).

MALMUNDARIA: Errens, Simon (81e Mathonet), Cassoth, Samray, Leroy, Rauw, Denis (65e Schwontzen), Le Bohec, R. Krings, Crosset (83e Oury), Nijhof (85e Dupont).

STAVELOT: Thys, Lekeu, Kalac (77e Lukoki), De Smet, Colin (81e Machu), Nemes, Brissinck, Boucha, Gillet, Glogov (85e Quaranta), Militello.

Retrouvez notre résumé vidéo du match ici.