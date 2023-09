Beaucoup de demi-occasions de part et d’autre durant la première demi-heure, avec Dehez, Lejeune et Bucak à deux reprises pour les locaux tandis que Gilman, Campione et Bilet s’essaient à leur tour. Le numéro 11 sterlain étant le seul à forcer Andrien à la parade.

Alors que l’on pense se diriger tranquillement vers le repos, un ballon lointain et anodin de Kopp glisse des bras de Huberty, le cuir file doucement au fond, c’est chanceusement 1-0.

À la reprise, on pense Ster-Francorchamps B revenu avec de meilleures intentions, David et Renard se créent deux situations lors des deux premières minutes, mais ce sera finalement un feu de paille. À la 56e, Kopp provoque un coup-franc, l’enroule lui-même mais la course du ballon finit sur le poteau, il méritait mieux. Ramscheidt, qui suivait derrière, ne la met pas au fond non plus alors que le but était vide. À partir de ce moment, Ster-Francorchamps B va ouvrir plus le jeu. "J’ai pris tous les risques pour revenir dès l’heure de jeu, à 1-0. Le temps que l’on change les positions (Ndlr: Wangermez esseulé aura d’ailleurs une belle possibilité), coup du sort, on se prend le deuxième but alors que l’on revenait bien", indique Maxime Brant, le T1 visité. "On a eu deux grosses occasions mais globalement ils nous ont été légèrement supérieurs", note le coach, Brant, réaliste.

Malmedy B signe un douze sur douze "historique" sans forcer face aux Sterlains (photos)

Durant les vingt dernières minutes, après le magnifique 2-0 de l’omniprésent médian Ali Bucak, d’un solo, Kopp et Adam Antonello auront l’occasion d’alourdir le score, sans succès. Les longs ballons sterlains ne donneront rien.

Le coach Christian Spits était satisfait de la prestation de ses ouailles, avec trois U19 titulaires. "On aurait dû mettre le deuxième but plus tôt et il y a eu quelques manquements. On a vu que physiquement, ils allaient craquer, nos trois entrainements par semaine paient. On a juste joué à cinq derrière les dix dernières minutes vu qu’ils envoyaient des longs ballons", dixit le tacticien malmédien. "Un 12/12 pour les deux équipes premières, je pense que cela n’est jamais arrivé dans l’histoire du club, c’est top. Mais attention à la suite, il n’y a aucun match facile."

Malmedy B 2 - Ster-Francorchamps B 0

Arbitre: M.Bosquelle.

Cartes jaunes: Kopp, Ramscheidt ; David, Depreitere (T2), Renard.

Buts: Huberty csc (1-0, 39e), Bucak (2-0, 70e).

MALMEDY B: Andrien, Dehez, Lejeune, Laffineur, Ramscheidt (66e Antoine), M.Antonello, Kopp (84e Akar), Beauvois (84e Steffens), Bucak, Blaise, Heindrichs (62e A.Antonello).

STER-FRANCORCHAMPS B: Huberty, Boreio, Wangermez, Schulz, Dothée (66e Blum), Renard, Gilman (86e Micha), Bilet, R.Campione (66e Albicocco), Gillet, David (71e Canada Munoz).