Buts: Rexhepi (0-1, 11e), Gerits sur pen (1-1, 17e).

Carte rouge à La Calamine B: Kamalandua (2 c. j. 41e).

"On se retrouve à dix peu avant la pause, cela a été compliqué en seconde période, car Battice touche la latte. Je suis satisfait du point, même si on a une énorme occasion en fin de match pour l’emporter", explique le coach calaminois Mike Hendrick. En face, le T1 Battcien Benjamin Marechal était nuancé. "On ouvre le score, ils égalisent sur un penalty, puis on a des occasions dont une latte. Cependant, on aurait pu être battu en fin de rencontre avec leur énorme occasion manquée."

Houtain-Milanello 2 – Olne 0

Buts: Ferraioli (1-0, 43e), Dantinne (2-0, 47e).

"Je ne comprends pas comment mon équipe passe d’une bonne prestation à une aussi mauvaise. Nous perdons sur deux énormes erreurs individuelles", peste le chef de meute olnois Jonathan Félix.

Espoir Minerois 4 – Richelle B 2

Buts: Reale (1-0, 18e), Van Melsen (2-0, 29e ; 3-0, 44e), Plom (4-0, 54e), Zougar (sur pen 4-1, 4-2, 74e).

"Nous avons réalisé un match ultra-réaliste offensivement, mais nous n’avons pas été exceptionnels. Je ne suis pas satisfait du contenu", avoue le technicien minerois Gino Piol.

Warsage 2 – Aubel B 1

Buts: Lindemann sur pen (1-0, 26e), Dohogne (1-1, 35e), Lindemann (2-1, 81e).

"On est mal payé, car on réalise un très très bon match. Le nul aurait été plus logique. Je suis fier de mes gars qui ont très longtemps fait douter Warsage" se réjouit le coach aubelois David Malta.

FC Trois-Frontières 0 – Saive 2

Buts: A. Godard (0-1, 17e), J. Godard (0-2, 33e).

"C’est dommage, car on était vraiment bien dans le premier quart d’heure. Nous ne sommes toujours pas réalistes. On encaisse un lob et un coup franc excentré qui traverse tout le rectangle. Les deux Godard nous ont fait mal", soupire le mentor frontalier Fabrice Burdziak.