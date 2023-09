Le Stade Verviétois frustré pour sa première à Bielmont: "Ça s’est joué sur un détail" (photos)

Les Stadistes enchaînaient leur troisième match en une semaine et s’appuyaient sur une solide organisation défensive en première mi-temps. Ils ne laissaient pas grand-chose à l’armada offensive verlainoise, si ce n’est l’occasion de Choukri après 6 minutes qui frappait au-dessus de la barre. "La première mi-temps était en effet assez tactique. Nous avions disputé un match à l’extérieur trois jours plus tôt et on savait que la fraîcheur serait du côté de Verlaine. On a un peu souffert physiquement après la pause ce qui est assez logique vu les efforts fournis durant ces sept derniers jours", analyse l’entraîneur verviétois Christophe Kinet.

Les fusionnés se montraient pourtant plus entreprenants en début de deuxième période. L’offensif Ganiji plaçait une tête au-dessus à la 55e, puis Manfredi butait sur le gardien Dengis 5 minutes plus tard. Le match s’emballait alors et un but visiteur (67e) était justement annulé pour une faute sur Vaccaro qui tentait de sauver le ballon sur sa propre ligne. Dans la foulée, le gardien local Rico-Garcia sortait le grand jeu sur une occasion trois étoiles de Rodrigues. Fraîchement monté au jeu, l’ex-Eupenois Dario Oger frappait sur le poteau (74e), les Verviétois venaient de laisser passer leur chance.

Sur une rentrée en touche mal négociée par la défense locale, Sami Choukri inscrivait le but victorieux en faveur de Verlaine à un quart d’heure du terme. "Les changements effectués en deuxième mi-temps auraient pu être gagnants. Dario Oger est bien rentré, il a amené une belle dynamique offensive. Cela s’est joué sur un détail et le match aurait pu basculer de notre côté, c’est très frustrant", conclut le coach Kinet.

Stade Verviétois 0 - Verlaine 1

Arbitre: M. Loockx.

Cartes jaunes: Akdim ; Choukri, Camara, Bonemme.

But: Choukri (0-1, 76e).

STADE VERVIETOIS: Rico-Garcia, Biondolillo, Clerbois, Ceylan (72e Yilmaz), Giargiana, Vaccaro, Manfredi, Fransolet, Demarteau (60e Oger), Akdim, Ganiji (83e Muaremi).

VERLAINE: Dengis, Debra, Dago Y Rodrigo, Dequaire, Gilsoul, Bonemme, Camara (75e Lomba), Doyen, Rodrigues, Choukri (83e Miceli), Jamar.