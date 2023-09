De retour des vestiaires, les maladresses dans les deux camps offrent pas mal d’occasions aux deux équipes. À la 85e, Keller a le but de la victoire au bout des pieds. Seul devant Dentz, il perd son duel. Sart vient de laisser passer sa chance, chance que va saisir Lambrecth moins de 120 secondes plus tard. Dos au but, il arrive à se retourner et ne laisse aucune chance au pauvre Spéder (1-2).

Avec cette victoire, Flémalle se donne un peu d’air en bas de tableau et dépasse des Sartois qui paient au prix fort l’apprentissage de la P1.

"Sur ce second but, comme dans de nombreuses situations, on est naïf", peste le mentor des Vert et Blanc Olivier Laffineur. "Sur le contenu, je n’ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. On a tenté de prendre ce match en main et on s’est créé des occasions. Malheureusement, eux ont été plus concrets que nous. On avait prévenu qu’ils avaient des individualités et qu’ils jouaient là-dessus. Et malgré ça, on se retrouve homme contre homme à ce moment-là du match. Je ne comprends pas ! L’apprentissage de la P1 doit s’arrêter un jour, sinon, on ne s’en sortira pas. Que ce soit au niveau défensif ou offensif, il faut travailler tous ces détails. C’est d’ailleurs frustrant pour le staff qui ne cesse de le faire depuis le début de la saison."

À noter le très bon arbitrage de Monsieur Didrelli.

Sart 1 – Flémalle 2

Arbitre: M. Didrelli

Cartes jaunes: Léonard, Jakic, Depresseux, Dufour ; Franco, Gambini, Burton, Militello

Buts: Lambrecth (0-1, 33e), Keller sur pen (1-1, 37e), Lambrecth (1-2, 87e)

SART: Spéder, Offerman (9e Jakic), Depresseux (88e Counotte), Vandeberg (69e Louras), Léonard, Evrard, Meessen, Heindrichs, Dufour, Keller, Colin (78e Dothée)

FLÉMALLE: Dentz, J. Gambini, Franco, Kalam, Scopel, Militello (70e Luvande), Hanrez (86e Spitaels), Burton, Piazza, Ferron, Lambrecth (94e Poupier)