Hombourg: deuxième victoire de rang et 100% de réalisme à Trooz

Chirurgical. C’est le mot qui convient pour qualifier la prestation des Hombourgeois, qui ont réussi à inscrire deux buts sur leurs deux premières véritables offensives. Face à une équipe de Trooz combative et volontaire, ils ont souffert et ont surtout pu compter sur un grand Stassen, décisif à deux reprises (16e et 28e). "Ça fait du bien de pouvoir compter sur Xavier car dans un match pareil, il ne fallait surtout pas encaisser en premier", souligne le T1 des Orange et Bleu, Romain Cerfontaine.