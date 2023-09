Herve et Welkenraedt se neutralisent au terme d’un match peu emballant (photos)

En seconde période, c’est une tentative de Grégory Quodbach, à côté des cages défendues par Quentin Simonis, qui réveille quelque peu les spectateurs présents dans les tribunes du stade Popeye Piters (50e). Le jeune milieu de terrain hervien Matteo Ceccano s’offre deux belles possibilités (54e et 63e), mais Raphaël Duveau s’interpose à chaque fois. L’ailier droit Welkenraedois Ruis Jacinto s’offre une percée dans le rectangle des visités, mais son tir est trop croisé. L’attaquant des Jaune et Bleu Ben Closset essaye un lob audacieux sur le gardien Raphaël Duveau, mais le ballon passe au-dessus du but. Les Bleu et Noir ont une toute dernière occasion via Tom Schreus, mais son tir est capté par Quentin Simonis (81e).

"Il n’y a pas eu d’arrêts exceptionnels des gardiens. Il nous manque le dernier geste ou la dernière passe. On vient prendre un point chez une P2 confirmée en gardant le zéro. Il n’y aura vraiment manqué qu’une chose, c’est la mettre dedans. Le terrain ne nous a pas avantagés non plus. C’est un partage logique et je suis satisfait", résume l’entraîneur Welkenraedois Gregory Degotte. À Herve, le mentor Ben Joly était pantois. "On a été mieux dans le début de deuxième période, même si Welkenraedt a été plus consistant. Cela a été un peu mieux dans la combativité et dans les duels. On a été inexistant dans les duels. Je souligne aussi la prestation des deux jeunes Mateo Ceccano et Mathéo Bonaventure."

Herve 0 – Welkenraedt 0

Arbitre: M. Mancini.

Cartes jaunes: Lebeau, Lonneux.

HERVE: Simonis, Lebeau, Hungs, Douhard, Verhust, Bressani, Amory (65e Lonneux), De La Cruz (46e Limbourg), Dewez (63e Marique), Ceccano, Closset.

WELKENRAEDT: Duveau, C. Charlier, Sabitov, Scherpereel, Lennertz, Tossing, Launoy, N. Carlier (80e Corman), Jacinto (80e Schreurs), Roggemans, Quodbach.