BC Verviers - Ixelles (R2): il était à nouveau question de déménagement pour cette première (photos)

Mais ne nous voilons pas la face, il a fallu du temps pour voir les Verviétois évoluer un rien libérés et en confiance. Car si au niveau des chiffres (5e: 14-2) les choses étaient très vite claires, c’était pour beaucoup lié à la faiblesse d’un adversaire au jeu décousu et très peu prolifique. Les pertes de balle étaient en effet bien trop nombreuses chez les locaux qui multipliaient aussi les ratés sous l’anneau à l’image d’un Gilles Wilkin – par ailleurs un des meilleurs Verviétois sur l’ensemble de la partie – qui loupait deux lay-up consécutifs sans opposition pourtant !

"J’ai néanmoins vu quelques belles combinaisons offensives", poursuit Bruno Dagnely. "Et je suis assez satisfait de notre pression défensive qui a permis de gagner pas mal de ballons exploités en contre. Mais c’est clair qu’il faudra encore du temps à ce groupe pour atteindre le niveau attendu."

Et comme pour faire un bon match, il faut être deux, la partie perdait très vite de son intérêt avec un marquoir qui affichait déjà 42-28 au repos et 65-41 à la demi-heure notamment grâce à un Pirard très présent. L’essentiel étant ce premier succès décroché en R2 avant un déplacement à Mont-sur-Marchienne. Les Verviétois devront encore faire le gros dos quelques semaines avant de trouver un peu plus de stabilité et de "confort" de travail lorsqu’ils auront pu poser leurs valises à Gérardchamps.

BC Verviers 84 - Ixelles 59

Évolution du score: 10e: 20-10, 20e: 42-28 (22-18), 30e: 65-41 (23-13), 40e: 84-59 (19-18).

BC VERVIERS: Laloge 1, Gerlache 7, Akinbodu 9, Pirard 8, Vermierdt 8, Roosen 8, Wilkin 20, Domken 5, Casamento 6, Delsemme 12.

En images

Basket-ball R2 BC Verviers - Friendly Bulls septembre 2023 spovv ©Eda L'Avenir VERVIERS JRM

