"Bam (ba) !": 5-0 en une mi-temps pour Raeren-Eynatten face à Meix-Dt-Virton

Six points sur six, onze buts inscrits pour un seul encaissé: le début de saison de Raeren-Eynatten impressionne dans les chiffres. Pourtant, ce 3 septembre 2023 face à Meix-Dt-Virton, la victoire a été moins simple que le score (5-0) peut le laisser penser. Certes, l’opposant luxembourgeois ne s’est créé aucune occasion. Mais il a été réduit à dix après 2 minutes suite à une faute de Deom (dernier homme) sur Bamba… et les Germanophones n’ont malgré tout pas trouvé l’ouverture avant la 51e. Par Bissen, d’un tir lointain qui a frôlé le poteau au moment de franchir la ligne défendue par Brolet.