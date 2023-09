Ster-Francorchamps B, avec plus d’envie cette fois?

Deux derbys pour le prix d’un en bord de Warche ! À côté de Malmedy-Stavelot en P1 (aussi à 20h), ce Malmedy B – Ster B sera un vrai test pour les locaux. Leader invaincu avec le maximum de points (9/9), le coach Christian Spits ne s’émeut guère de la position actuelle. "On prend ce match comme un autre, même si mes troupes sont forcément motivées par ce derby. On veut continuer à gagner mais on va tomber sur une équipe plus âgée, plus physique, il ne faudra pas s’énerver. J’espère ne pas voir trop de renforts de P1 du côté adverse", dixit le T1 des visités.