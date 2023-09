RG Beez – RABC Ensival (Sam. 20h30)

"Beez est une équipe jeune et agressive défensivement avec plusieurs très bons shooteurs", prévient le coach d’Ensival Antoine Massart. "Il faudra faire un excellent match si on veut s’imposer. On est privé de Logan Solot qui a peut-être les ligaments croisés sectionnés. On attend plus de résultats. Martin Horris sera également absent car en week-end avec sa dulcinée…"

St-Hubert – Pepinster B (Sam. 20h30)

"La préparation n’a pas été des plus faciles à cause des nombreuses blessures", déplore Vincent Aldenhoff, l’entraîneur de la seconde équipe pepine. "Déplacement difficile pour débuter… St-Hubert a une équipe physique et rodée.

De notre côté, nous nous déplacerons à sept sans Kisteman, Hardy, Jacoby blessés et Beaujean en vacances. Mais je ne doute pas que les joueurs présents seront motivés à 100% pour ce premier match de championnat sous la vareuse de Pepinster."

RD Musson – Royal Spa (Dim. 15h)

"Semaine pas idéale pour préparer notre premier match", reconnaît Michel Pluys, le T1 spadois également embêté par pas mal de blessures. "Beaucoup d’absences, nous étions six aux entraînements. Ce dimanche, Léonard est blessé, Mvita à l’étranger, Piron parti en Erasmus. Muller en voyage de noces devrait rentrer pour le match, j’espère… Nous serons donc sept ou huit pour ce déplacement chez l’autre montant de la série. Malgré notre effectif réduit, je sais que les gars donneront le maximum."

Provinciale 1

RB Tilff – Dison-Andrimont (Sam. 19h)

"La préparation s’est bien passée malgré trois défaites sur les cinq matchs disputés contre une R1, une R2 et une P1 bruxelloise… du lourd", commente Michaël Buscicchio qui a pris en mains Dison-Andrimont. "Les cinq nouveaux transferts se sont bien intégrés. Ce samedi, nous devons nous rendre à Tilff avec deux joueurs blessés – Thomas Buscicchio et Gilles Fyon – et Touette incertain à cause du travail. Je m’attends à un match très compliqué contre une équipe de Tilff déjà bien rodée"

R.U. Bellaire – Henri-Chapelle (Dim. 13h)

"Après une bonne préparation en Coupe AWBB, on remet les compteurs à zéro", insiste Fred Carton. "La première rencontre de la saison est toujours spéciale, plus encore dans la salle atypique de Bellaire. Je m’attends à une chaude réception, notre adversaire a été battu en Coupe la semaine dernière et voudra certainement montrer un autre visage. J’aurai la chance de défier un ami, Gaël Colson, le coach adverse."