Le président Michel Remacle avant Fize-Aubel: "Trop de joueurs ne se sont pas donnés à fond"

Il est en effet grand temps d’engranger des points pour lancer notre saison car la situation actuelle n’est pas évidente. On ne s’attendait pas du tout à commencer la saison avec un 0/9 en championnat.

Comment Aubel s’est-il retrouvé dans cette situation délicate, malgré les ambitions affichées durant l’intersaison ?

L’explication est pour moi assez simple. Je pense que rien ne tourne actuellement car nous ne sommes tout simplement pas prêts. Et ce problème de préparation n’est pas à imputer à notre entraîneur car il est compétent et connaît bien son rôle.

Quelle est alors la raison de ce départ raté ?

Nos cadres aubelois, comme Niro, Charef, Temsamani et Remacle, ne prestent actuellement pas à leur niveau de la saison passée. Et nos transferts ne répondent pas encore à l’attente pour l’instant. Certains, comme Akdim ou Scheffer, sont partis en vacances pendant la préparation. D’autres, comme Crisigiovanni, sont revenus avec des blessures encourues lors de tournois de sixte. Ce jeudi, c’était seulement la quatrième fois que le coach avait 18 joueurs à sa disposition à l’entraînement depuis la reprise. Il n’y a pas de secrets, c’est très difficile de créer des automatismes dans une équipe dans ces conditions. Il ne faut pas non plus oublier que Colling et Van Hoof ont quitté le club cet été. Ils étaient tous les deux des leaders dans le vestiaire et le groupe n’a pas encore compensé leur départ.

Est-ce que le moral en a pris un coup ?

Bien évidemment. Le moral et la confiance jouent un rôle prépondérant. On commet des erreurs qu’on n’aurait jamais faites la saison passée parce qu’on est moins bien mentalement actuellement.

Comment Aubel va-t-il se sortir de cette spirale négative ?

Chacun doit se regarder dans la glace et se demander: est-ce que j’ai tout fait pour être prêt à la reprise ? Je pense que trop de joueurs ne se sont pas donnés à fond pour Aubel jusqu’à présent. Je reste malgré tout persuadé qu’il ne manque pas grand-chose pour inverser la tendance. C’est un détail mais nous avons enfin pu profiter d’une semaine normale pour un club de P1, avec des entraînements mardi et jeudi et le match dimanche. Les joueurs préfèrent évoluer dans cette routine. Seul l’avenir nous dira si nous redresserons la tête. Je pense que nous le ferons car le noyau est qualitativement plus fort que la saison passée mais ça ne sera pas de tout repos car beaucoup d’équipes peuvent faire mal dans ce championnat.

Dans ce genre de situation, l’entraîneur est souvent le premier fusible actionné par les clubs. Qu’en est-il de l’avenir de Toni Niro à Aubel ?

Nous avons un objectif sur trois ans avec le coach. Ce n’est pas pour nous en séparer dès les premiers moments difficiles. J’ai eu une discussion avec Tony mardi. Il est bien évidemment déçu de la situation actuelle, comme nous tous, mais il reste heureux et particulièrement motivé à l’idée d’inverser la tendance et d’atteindre les objectifs du club.

Fize – Aubel (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Gastaldello

AUBEL: le noyau définitif sera établi samedi matin.

Absents: Pauporté, Lahaye, Kerff (blessés), Diallo, Hansen (phase de reprise).