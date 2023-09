Leur arrivée était pressentie, elle est désormais officielle: Willy Bamona (ex Huy et Visé), le portier Benjamin Thomé (Visé) et le Calaminois Dario Oger (AS Eupen) ont signé au Stade Verviétois, c’est officie️l et confirmé par le président Bodson.

Par ailleurs, Lorenzo Offermann (AS Eupen) était cité chez les Stadistes, mais le joueur demeure en quête d’un défi chez les professionnels. Selon nos informations, il a notamment des pistes en Pologne.

Evans signe à Olne

L’entraîneur olnois Jonathan Félix annonce la signature de l’attaquant de Stockay B Mike Evans. C’est un retour aux sources pour le joueur de trente-trois ans qui a déjà joué par le passé pour les Vert et Blanc.

Le FC Eupen B tient son nouvel entraîneur

Après avoir remercié son entraîneur, Benoît Lousberg, après seulement trois matches de championnat, le FC Eupen B n’a pas traîné non plus pour lui trouver un remplaçant. C’est l’ancien T2, Zeco Bibuljica qui reprend l’équipe en main.