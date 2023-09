Timothy Casamento espère un retour gagnant au BC Verviers

Si à l’époque les résultats n’étaient pas au rendez-vous, on espère pouvoir inverser la tendance lors de cette compétition…

"Notre ambition cette saison sera clairement de jouer la tête de la division", affirme sans détour Timothy Casamento. "On a l’effectif et l’envie pour arriver, je pense que cela est clairement réalisable. Notre préparation n’a pas été des meilleures au vu des résultats. Je pense que l’on aurait pu montrer un meilleur visage. Mais cela est sans doute normal quand on intègre quatre nouveaux joueurs dans un effectif. Les automatismes doivent encore se mettre en place. À nous à prouver ce que l’on vaut dès ce début de championnat !"

À voir face à d’Ixelles ce samedi soir 20h30. "Un adversaire que je ne connais pas précisément mais je m’attends à un jeu typiquement bruxellois: du physique et beaucoup de un contre un", prévoit Bruno Dagnely, un coach qui pourra compter sur un effectif complet pour lancer la saison.

Attention, le BC Verviers évolue toujours dans ses "anciennes" installations, c’est-à-dire dans la salle de l’Institut St-Michel au centre de Verviers. "C’était planifié ainsi depuis le début, on nous livre notre nouveau marquoir à Gérardchamps mi-septembre", explique Jean-Raphaël Marot, vice-président du club. "Ce n’est qu’après cela que l’on pourra envisager notre déménagement. Au plus tard le 7 octobre pour le derby face à Pepinster, peut-être un peu plus tôt."

Sachant que le club verviétois n’a pu aller au bout d’une rencontre en Coupe AWBB il y a quelques semaines, on croisera les doigts pour que les conditions climatiques ne rendent pas à nouveau le sol glissant…