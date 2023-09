Arbitre: M. Baeke.

Absents à Hombourg: Baltus, Bayard, Bauwens, Degueldre, Dortu, Joiris, Potoms.

C’est fort déforcé mais avec confiance que Hombourg se déplace à Trooz dimanche. Après un quatre sur neuf "positif", dixit Romain Cerfontaine, les Hombourgeois veulent continuer sur leur lancée et revenir avec les trois points. "On est dans une bonne spirale actuellement mais on n’est pas dans les meilleures conditions pour ce déplacement, précise l’entraîneur. On doit faire face à de nombreuses absences et, en face, on aura une équipe qui aura à cœur de se racheter à la maison. Ce sera tout sauf simple", prédit celui qui a insisté auprès de ses gars d’éviter de tomber dans la suffisance comme la semaine dernière.

Ster-Francorchamps – Tilff (Dimanche, 15h)

Arbitre: Mr. Fickers.

Absents à Ster: Chandelle (Genoux), Delhez (Genoux).

Les hommes du circuit tournent à plein régime en ce début de championnat. Coleaders avec trois victoires dans la poche (Fize, Trooz et Melen), les joueurs de Pascal Collin reçoivent Tilff, troisième avec 7 points sur 9. "Tilff est dans mon top 3. Ce sont les promus mais ils ont des gros noms et ils sont menés par un très bon Jean-Marie Raucq. Ils risquent de faire la double ascension. Ce sera très disputé mais je ne mets aucune pression sur mes joueurs. On nous annonce parmi les favoris mais notre premier objectif est d’atteindre les 40 points rapidement", annonce Pascal Collin, le coach sterlain.

Sart – Flémalle (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Dridelli.

Absents à Sart: Balhan et Grosjean (blessés), Stolsem (vacances).

Sart profitera-t-il de la venue de Flémalle pour renouer avec la victoire et ainsi se donner un peu d’air au classement ? "Par rapport à notre capital points, c’est vrai que ce match est important, tant pour Flémalle que pour nous", explique le T1 Olivier Laffineur. "Après deux défaites, ce serait bien de renouer avec la victoire. J’ai un groupe réceptif, travailleur et qui me surprend dans l’intensité qu’il peut mettre. Face à ce type d’équipe, on doit s’appuyer sur notre collectif. "

Enfin, notons que le FC Eupen se déplace à Geer samedi soir (20h) et que Melen va à l’UCE Liège dimanche (15h).