Nicolas Léonard préface Malmedy-Stavelot: "Ils s’envoyaient dans les balustrades puis buvaient des bières ensemble"

Plus depuis 1998-1999

Si ces derniers ont lieu chaque année, ce n’est pas forcément le cas du match entre les deux clubs de foot. Un Malmedy – Stavelot en P1, c’est d’ailleurs une première au XXIe siècle. "Ce n’était plus arrivé depuis la saison 98-99" nous précise l’adjoint malmédien. "Retrouver ce derby au plus haut niveau provincial 25 ans plus tard, c’est quand même un petit événement pour la région. Il devrait y avoir du monde au bord du terrain." Et forcément, Nicolas Léonard ne veut rien d’autre qu’une victoire. "Je connais évidemment encore pas mal de monde à Stavelot mais pendant 90 minutes, il n’y aura plus d’amis et on va se battre pour les trois points."

Trois points qui, s’ils tombaient bel et bien dans l’escarcelle des Dragons, leur permettraient de poursuivre leur sans-faute en tête du championnat. Tout le contraire des Stavelotains dont le compteur reste bloqué à une petite unité. En grande difficulté depuis le début de saison, le champion en titre de P2C se verrait finalement bien lancer définitivement sa saison en s’offrant un succès de prestige. Vous l’aurez compris: tout est réuni pour une superbe soirée de foot au Stade Jacques Lechat samedi soir.

Malmundaria – Stavelot (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Kizedioko

Absents: aucune absence significative n’est à déplorer de part et d’autre.