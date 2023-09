Les 10 pronostics de Fabrice Burdziak: "Malmedy – Stavelot sera un derby serré"

Qui succédera à Raphaël Sutera, vainqueur la saison dernière ? Cette semaine, c’est en tout cas Fabrice Burdziak, coach de Trois Frontières (P2B), qui s’y colle.

Voici ses pronostics

D1A | Malines – AS Eupen X

"Mon cœur donnerait l’avantage à Eupen, qui a bien démarré… Maintenant, c’est un déplacement jamais facile. Je vois plus vite un nul, même si je préfère qu’Eupen l’emporte."

D2 ACFF | Rochefort – La Calamine 2

"Je ne suis pas un grand pronostiqueur: souvent, c’est le contraire de ce que je dis qui se produit (sourire) ! J’ai envie de dire Rochefort vu son armada, ses moyens… La Calamine part perdant mais je veux soutenir mes collègues de la région et que les Calaminois créent la surprise."

D2 ACFF | Stade Verviétois – Verlaine 1

"Je ne connais pas trop l’équipe de Verlaine. On va espérer que le Stade Verviétois fasse six sur six . "

D3B ACFF | Mormont – Elsaute 2 *(match éventuel bonus)

"Je ne vais pas être très original… Je vais dire Elsaute, Boris va tout faire pour aller chercher la victoire. Même si c’est toujours un déplacement compliqué là-bas."

P1 | Malmedy – Stavelot: X

"Malmedy est bien rentré dedans, a confirmé sa place parmi les favoris de la série. À Stavelot, cela commence à faire un moment qu’ils espèrent relever la tête. Il y a dans le noyau des joueurs capables de faire la différence mais je ne les vois pas encore décrocher la victoire ce week-end. Ce sera un derby serré."

P1 | Ster-Francorchamps – Tilff: 1

"Tilff, j’en ai entendu beaucoup de bien, avec Jean-Marie Raucq. Ster-Francorchamps a très belle équipe, costaude, ils vont quand même gagner. Ou peut-être une petite surprise ?"

P1 | Fize – Aubel: 2

"Plus de toute, ce sera la première victoire de l’année pour Tony Niro et son équipe ! Si pas, ils doivent jouer un amical contre nous car cela fait deux saisons qu’ils débutent mal puis enchaînent les victoires après nous avoir rencontrés (rires) ! J’en ai déjà parlé à Ludovic Feyen, l’adjoint, d’ailleurs…"

P2B | Herve – Welkenraedt: X

"Deux belles équipes, avec un Closset intéressant malgré l’âge à Herve, Welkenreadt qui s’est bien renforcé avec des bons petits joueurs de la région."

P3D | Sart B – Spa: X

"Un derby ça ! Mais je connais moins…"

P4F | Malmedy – Ster-Francorchamps B: 1

"Aucune idée, donc avantage à l’équipe qui joue à domicile."

La semaine passée: bon score pour Patrick Courtois, T1 de Franchimont

D1A | Eupen – OHL (1): 3-1 [+1]

D2 ACFF | La Calamine – La Louvière Centre (1): 2-1 [+1]

D3B ACFF | Elsaute – Longlier (1): 0-0 [+0]

D3B ACFF | Gouvy – Raeren-Eynatten (2): 1-6 [+1]

P1 | Melen – Ster-Francorchamps (2): 0-5 [+3 *bonus]

P1 | Aubel – Geer (X): 0-4 [+0]

P1 | Flémalle – Malmedy (1): 1-3 [+0]

P2C | Andrimont – Emmels (1): 2-2 [+0]

P3D | Elsaute B – Waimes Faymonville (1): 1-0 [+1]

P4F | Welkenraedt B – Battice B (2): 1-7 [+1]

Classement général actuel

1. Patrick Courtois (Franchimont)8 points