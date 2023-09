L’AS Eupen transfère Bertan Caliskan, Verviétois de La Gantoise

L’AS Eupen a pris sous contrat le joueur U21 verviétois Bertan Caliskan. Le joueur offensif de 18 ans a effectué une partie de sa formation chez les Panda Youngsters de la KAS Eupen, avant de jouer ces dernières années pour le KAA Gent. Le contrat entre l’AS Eupen et le U21 court jusqu’au 30 juin 2025.

Bertan Caliskan est né le 7 février 2005 et a rejoint le département des jeunes de l’AS Eupen via le club de football d’Elsaute. En 2020, il est passé des U15 des Panda Youngsters aux U16 du KAA Gent. Ce printemps, il y a remporté le titre de champion de Belgique et la coupe de Belgique dans sa catégorie d’âge en tant que joueur titulaire de l’équipe des U18 du KAA Gent. En revenant à la KAS Eupen, il espère avoir une meilleure perméabilité vers l’équipe première et ainsi une meilleure chance de devenir joueur professionnel.

La nouvelle recrue de la KAS Eupen est un joueur offensif rapide qui jouera et s’entraînera avec les U21 du Club. La KAS Eupen souhaite beaucoup de succès à Bertan Caliskan chez les Pandas !