La Calamine va-t-elle encore surprendre, cette fois à Rochefort?

"C’est un départ rêvé qui a boosté notre confiance mais il faut continuer sur cette voie, commente le coach des Vert et Blanc. Même si Rochefort évolue dans une autre dimension que la nôtre, qu’avons-nous à perdre lors d’une telle rencontre ?"

Alors qu’il possédait déjà une fameuse armada pour décrocher le titre en division 3, le club namurois n’a pas lésiné sur les moyens et il a offert à son staff un effectif qui ne laisse planer aucun doute sur ses ambitions. Le duo d’entraîneurs composé par… Jeffrey Rentmeister et Philippe Caserini (des noms bien connus dans notre région !) peut ainsi compter sur des joueurs aussi réputés que Corentin Fiore, Grégory Perseo, Thomas Englebert et autre Marten Wilmots.

"C’est fort, très fort, soupire Alex Digregorio. Tous ces garçons ont beaucoup d’expérience et ils connaissent parfaitement le football belge alors que je dispose d’une jeune équipe en phase d’apprentissage. Cela ne nous empêchera pourtant pas de jouer crânement notre chance et de croire à l’exploit."

Privée de Mauclet, suspendu, La Calamine devra garder la tête froide et afficher les mêmes valeurs que le week-end passé. Alors, déjouant tous les pronostics, il sera peut-être possible de déguster un étonnant civet de Marcassins après avoir dompté les Loups !

Rochefort – La Calamine (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Ledda.

LA CALAMINE: Mignon, Delmal, Hungs, Libert, Seewald, Gerrekens, Krhlanko, Cornet, Mollers, Benanne, Hamoir, Hubert, Lazzari, Thielen, Mauclet, Gilon.

Absents: Aritz, Joiris, Guncati, Roex (choix), Lafalize, Legenvre, Smits (blessés), Lufuankenda, Meessen (P2), Mauclet (suspension 1/2).