"Je lui dois quelque chose, mais je ne lui rendrai pas dimanche" indique Raphaël Duveau (Welkenraedt) avant d'affronter son collègue Quentin Simonis (Herve)

"La troisième mi-temps promet d’être longue"

Les deux gardiens se connaissent bien, mais ils ne se sont pas trop charrié ces derniers temps, malgré l’approche de la rencontre. "On n’a pas encore fait de pari si c’est ce que vous voulez savoir", rigole Quentin Simonis. "Maintenant, je dois avouer que l’on se voit un peu moins, car j’ai réduit mon temps de travail au magasin. J’ai repris des études pour un Master à l’Université de Louvain. C’est en partie à cause de cela que le patron a engagé Raphaël à temps plein." Cela veut-il dire que Raphaël Duveau a, quelque part, reçu la chance de travailler grâce à Quentin Simonis ? "C’est clair qu’en quelque sorte, je lui dois quelque chose, mais je ne lui rendrai pas dimanche, et en ce qui concerne les paris, on n’est pas encore dimanche", rigole l’ancien keeper d’Aywaille.

Une chose est certaine, peu importe le résultat, la troisième mi-temps battra son plein au stade Popeye Piters. "C’est un risque", sourit Quentin Simonis. "La troisième mi-temps promet d’être longue. J’ai déjà prévenu ma compagne qu’elle devait me laisser tranquille ce dimanche, même si je pense que je vais lui demander de venir me rechercher à la buvette, ce sera plus prudent", conclut Raphaël Duveau.

Raphaël Duveau (à gauche), avec au milieu le fils du patron de chez Francisports Remy Eussen (Elsaute B) et Quentin Simonis (à droite). ©

Herve – Welkenraedt (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mancini.

Absents à Herve: Bastin (travail), Halleux (blessé), Simons (blessé), Claessens (blessé).

Absents à Welkenraedt: Tahir (suspendu), Flagothier (incertain).