Elsaute, privé de Deville, "doit grandir au fil de la saison" estime Boris Dome

L’enchaînement des rencontres difficiles n’effraie pas le mentor elsautois pour autant. "On ne se démoralise pas. Nous devons jouer avec confiance et sans se tracasser. Nous allons grandir au fil de la saison. On a tout fait pour monter l’année dernière. On sait bien que l’on connaîtra des moments plus compliqués cette saison mais il faut avancer et évoluer."

Pour ramener quelque chose de son déplacement, Elsaute devra trouver le chemin des filets. "Face à Longlier, nous avons créé des situations dangereuses mais nous ne nous sommes procuré qu’une seule occasion franche. Nous devons arriver à trouver des lignes de courses plus intéressantes, pas seulement pour nos joueurs offensifs, mais pour toute l’équipe", conclut le coach des Verts, privé de Brandon Deville, touché à la cheville à l’entraînement jeudi.

Mormont – Elsaute (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Corbay

ELSAUTE: François, Counet, Di Nicola, Dirix, Lecloux, Rogister, Manchigov, Mazouze, Campo, G. Deville, Weber, Dohogne, Tergi, Lefort, Piette, Schenk.

Absents: Diané (blessé), Williot (entorse genou), D’Affnay (genou), Demez (entorse), B. Deville (cheville), Fassin (reprise en P3).