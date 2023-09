Christophe Kinet (Stade Verviétois): "Mes joueurs trouveront les ressources pour se surpasser", contre Verlaine

Septante-deux heures plus tard, les Verviétois donnent (déjà) rendez-vous à leurs supporters à Bielmont pour leur 2e rencontre, face à Verlaine. "Nos adversaires seront sans aucun doute plus frais physiquement mais je ne doute pas de mes joueurs qui trouveront les ressources pour se surpasser lors de cette rencontre importante", explique le coach des Stadistes Christophe Kinet qui s’attend à une première à domicile très compliquée, face à l’un des favoris du championnat. "Je connais assez bien nos futurs adversaires puisque je viens de la région de Waremme, et je peux vous dire que c’est du solide. On ne partira évidemment pas favoris mais mes gars ont montré qu’ils étaient prêts pour ce nouveau rendez-vous. On devra s’appuyer sur notre belle 1re mi-temps de mercredi dernier où l’on a su créer du beau jeu tout en restant organisés. J’aimerais à présent que mes joueurs puissent maintenir le même rythme durant les 90 minutes, même s’ils ont su faire preuve de caractère et d’une belle solidarité après la pause afin de garder le zéro derrière. Offensivement, on devra se montrer encore plus réalistes devants les buts adverses si on veut accrocher Verlaine ce samedi."

À noter que le milieu offensif Dario Oger, fraîchement arrivé hier en provenance de l’AS Eupen, fait déjà partie du noyau de ce samedi.

Willy Bamona (ex Huy et Visé), le portier Benjamin Thomé (Visé) ont aussi signé chez les Stadistes.

Stade Verviétois – Verlaine (Samedi, 20h)

Arbitre: M. Loockx.

STADE VERVIÉTOIS: Rico-Garcia, Clerbois, Biondolillo, Ceylan, Manfredi, Giargiana, Vaccaro, Fransolet, Demarteau, Akdim, Ganiji, Yilmaz, Oger, Muraremi, Arifi.

Absents: Thomé, Bamona (pas repris), Schillings (blessé).