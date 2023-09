Amadou Keita, talent d'Eupen coupé en plein élan: "Au début, il y a un peu de stress, mais après..."

Amadou Keita écopera lui d’une suspension de 5 rencontres. Pas de quoi le déstabiliser. Que du contraire, puisqu’il se mettra en avant durant la préparation estivale et parviendra rapidement à séduire le nouvel entraîneur du noyau A: Florian Kohfeldt. D’ailleurs, suite à la blessure du milieu de terrain Kevin Möhwald, il a vite été préféré à Jérôme Déom. Et le natif de Conakry a montré de bonnes choses, notamment le week-end dernier lors de la victoire d’Eupen 3-1 face à OHL. Virevoltant et incisif dans la verticalité, celui qui n’a que 21 ans a fait très mal aux Louvanistes. "Je suis très content de mon match. On me conseille de jouer comme je m’entraîne. Au début, il y a évidemment un peu de stress. Mais après, ça passe (rires)" dixit celui qui a rejoint la Belgique en provenance de Guinée à l’âge de 13 ans. "J’ai commencé le football Grivegnée en P4, puis je suis passé au RFC Liège jusqu’en U16 et en U17 j’ai signé à Eupen." Amadou, promesse qui a toujours plu au directeur général Christoph Henkel, a récemment paraphé un contrat jusqu’en 2025. "Je dois encore améliorer mes passes vers l’avant et progresser encore plus offensivement. J’aime jouer en 8 ou en 10. Le coach me dit de continuer et il aime l’agressivité et l’envie que je mets dans mon jeu."

Le hic, pour notre interlocuteur, c’est qu’il est coupé en plein élan car rattrapé par sa suspension. Celle-ci se calque sur le championnat U21 (qui commence ce week-end) et l’éloignera pendant l’équivalent de 5 journées du calendrier U21 Pro League. Pendant ce temps-là, interdiction, aussi, de jouer en équipe première évidemment. Il faudra dès lors attendre le mois d’octobre pour, peut-être, revoir Keita sur les pelouses de D1A. "Garder cette place de titulaire, ce ne sera de toute façon pas facile. Mais je reste confiant et focus sur ce que je fais de bien" philosophe celui qui rêve de jouer avec son petit frère Mamadou, 18 ans et attaquant affilié lui aussi à l’AS Eupen. Ce ne sera pas pour tout de suite, et de toute façon pas pour ce samedi. Amadou purgera son premier match de suspension pendant que ses équipiers tenteront de confirmer leur joli début de saison à Malines, dès 18h15.

Malines – Eupen (Samedi, 18h15)

Arbitre: M. Put.

EUPEN: ce même article sera mis à jour quand le club communiquera le noyau

Absents: Möhwald, Bialek (blessés), Keita (suspendu 1/5).