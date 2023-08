Aubel B pourra tabler sur la continuité pour "viser un top 5" estime Gauthier Liégeois. "Attention de ne pas surjouer et de ne pas vouloir faire ce dont on n’est pas capable", prévient le coach herbager. "Il ne faudra pas non plus être trop gentil et s’efforcer de tuer les matchs dès que possible."

Ensival B sera désormais drivé par François Genet, joueur de R2. "Premier objectif, se lancer au mieux dans ce premier tour en allant chercher un maximum de victoires", explique le successeur de Jérémy Delsemme. "Pour pouvoir ensuite se rendre compte de ce que nous pouvons espérer dans cette série. Difficile de le prévoir après un remaniement complet de l’équipe."

Pepinster C – stable au niveau de son effectif – a finalement trouvé un remplaçant à Christophe Francot. Le groupe pepin a bien failli démarrer cette compétition sans coach attitré… mais Loïs Voigt a finalement accepté le rôle. Il lui faudra sans doute un peu de temps…

Une série B très relevée

La série B apparaît comme nettement plus relevée avec une manne de candidats au podium. Le BC Verviers B essayera de tirer son épingle du jeu, lui qui aimerait tant arriver à l’étage supérieur…

"Il faudra d’abord réussir à faire prendre le mélange jeunesse/expérience", prévient Jérémy Delsemme, arrivé à la tête d’un groupe qui a enregistré sept départs. "Et ce, afin de gagner un maximum de matchs assez rapidement pour se mettre à l’abri dans cette série très relevée. On pourra alors tenter d’aller titiller les grosses équipes."

Herve-Battice sera dirigé par le tandem Hougardy/Delsaute et bénéficie de l’arrivée des Aubelois Gorlé et Lambot pour afficher une bonne dose d’expérience.

De l’expérience (et de la stabilité), il y en aura aussi à Theux – routinier de la division – qui s’est offert les services de deux autres Aubelois: Alex Bousmanne et, tout récemment, Adrien Gerarts. De quoi booster l’effectif et les ambitions. "On veut faire mieux que la saison dernière – nous avions échoué au pied du podium – malgré le fait qu’on soit dans une série très relevée", ambitionne le coach Sébastien Hella. "On sera peut-être un peu court en rotations au poste d’ailier mais il faudra surtout gommer notre manque de constance."

P2A

RBC PEPINSTER C

Coach: Loïs Voigt.

Effectif: Antoine Pirenne (1m80, meneur), Kevin Paul (1m80, meneur), Benjamin Wergifosse (1m83, intérieur), Bastian Stassen (1m78, intérieur), Cédric Goffart (1m85, intérieur), Pierre Lejeune (1m85, ailier), Romain Lecomte (1m90, ailier), Arnaud Leclerc (1m85, ailier), Ahmadu Akinbodu (1m89, intérieur), Guillaume Goemans (1m92, intérieur), Thibaud Masson (1m86, intérieur), Noé Dawant (1m90, intérieur).

RABC ENSIVAL B

Coach: François Genet.

Effectif: Delporte Amaury (34 ans, 1m86, ailier/intérieur), Delsemme Julien (22 ans, 1m70, meneur), Dessart Jean-Yves (33 ans, 2m00, intérieur), Erkenne Maxime (20 ans, 1m91, ailier), Francotte Hugo (15 ans, 1m84, meneur/ailier), Hauglustaine Pierre (18 ans, 1m87, meneur/ailier), Lejeune Thomas (30 ans, 1m99, intérieur), Martino Adrien (18 ans, 1m88, meneur/ailier), Raskinnet Mathis (16 ans, 1m96, intérieur), Solot Logan (21 ans, 1m84, meneur/ailier), Thomas Niels (16 ans, 1m89, ailier/intérieur).

RBC AUBEL B

Coach: Gauthier Liégeois.

Effectif: Antoine Van Kerkhoven (30 ans, 1m76, ailier), Correa Casas Gabriel (29 ans, 1m83, ailier/intérieur), Horevoets Maxime (27 ans, 1m82, meneur), Gilles Grégoire (22 ans, 1m83, meneur, Blaise Nicolas (24 ans, 1m87, ailier), Lejeune Andreas (36 ans, 1m84, ailier), William Delrez (25 ans, 2m03, intérieur), Arnaud Dejardin (37 ans, 2m08, intérieur), LOOP David (46 ans, 1m87, meneur/ailier), Petit Rémy (19 ans, 1m93, ailier/intérieur), Vauchel Adrien (19 ans, 1m91, intérieur/ailier), Leduc Maxime (31 ans, 1m80, ailier).

P2B

HERVE-BATTICE

Coaches: Hougardy Christophe & Fred Delsaute.

Effectif: David Florian (1m93, intérieur/ailier), Lambot Martin (1m88, ailier/Intérieur), Gorle Sacha (1m93, intérieur), Mottard Julien (1m87, ailier), Van Asch Denis (1m92, intérieur), Deltour Amaury (1m79, ailier), Loupart Kevin (1m76, meneur), Palm Sébastien (1m95, intérieur), Mercenier Adrien (1m79, ailier), Breuer Guillaume (1m71, meneur), Grifnée Tom (1m85, ailier), Serafin Hugo (1m79, meneur/ailier), Linotte Julien (1m92, intérieur), Bouchoms Manu (1m85, ailier).

BC VERVIERS B

Coach: Jérémy Delsemme.

Effectif: MOURANT Stéphane (31 ans, 1m80, ailier), MAHIAT Benjamin (22 ans, 1m90, ailier/intérieur), MAHIAT Nicolas (25 ans, 1m84, intérieur), GUSBIN Antoine (22 ans, 1m83, ailier/meneur), BOQUIA Maxime (20 ans, 1m77, meneur), DEMEZ Sébastien (33 ans, 2m01, intérieur), PITZ Pierre-Alexandre (20 ans, 1m90, intérieur), LOUIS Vincent (27 ans, 1m86, ailier), LERHO Romain (20 ans, 1m83, ailier), CALBERT Nathan (20 ans, 1m83, ailier), MAROT Théo (16 ans, 1m75, meneur).

THEUX BC

Coach: Sébastien Hella.

Effectif: BOMBOIRE Julien (17 ans, 1m75, meneur), BAIKRY Louis (18 ans, 1m85, ailier), TOUSSAINT Yohan (18 ans, 1m87, ailier), LIEGEOIS Guillaume (33 ans, 1m80, ailier), RONDOZ Thomas (29 ans, 1m80, meneur), CARO Yoric (25 ans, 1m80, ailier), CAWEZ Romain (24 ans, 1m75, meneur), MASSIN Florian (22 ans, 1m90, ailier), CAUBERGH Laurent (27 ans, 1m90, intérieur), BOUSMANNE Nicolas (33 ans, 1m98, intérieur), BOUSMANNE Alex (39 ans, 2m05, intérieur), BARBAY Antoine (32 ans, 2m05, intérieur), GERARTS Adrien (33 ans, 1m86, ailier).