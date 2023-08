Le Celtic Aubel, 5e du défunt championnat de P1, n’avait pourtant remporté que deux petits matchs à domicile. Cette saison, les Vert évolueront sur le terrain d’à côté, toujours au hall omnisports d’Aubel. "Notre nouvel espace de jeu est bien plus grand, cela devrait avantager certains joueurs comme Nijhof, Kever ou encore Bauwens qui ont besoin d’espaces", se réjouit Luc Heins, le coach aubelois. "Avec l’arrivée de Benoît Colle notamment, notre noyau sera encore plus qualitatif. Notre objectif reste le Top 5 voire mieux mais une montée en nationale ne nous intéresse franchement pas. Cela serait bien trop coûteux, et les déplacements seraient beaucoup trop longs".

HDKP Team Herve: "Absolument faire mieux en championnat !"

Nouvelle saison et nouveau domicile pour HDKP Team Herve, qui évoluera désormais à Soumagne et non plus à Theux. Vainqueurs de la Coupe de province en mai dernier, les Herviens comptent surtout faire oublier leur récente 11e place en championnat. "Cette fois, on doit absolument faire mieux, on veut s’installer rapidement dans le Top 5", dixit Anthony Niro. "Nous avons recruté des joueurs plus fins techniquement, on a déjà pu se rendre compte de leurs qualités en avant-saison. Le championnat sera notre priorité, mais nous jouerons tous les coups à fond. Nous avons un titre à défendre en Coupe de province et on tentera de passer un maximum de tours en Coupe de Belgique."

Essalem Verviers: "Notre dernière saison à la bulle"

Le coach d’Essalem Verviers Zafer Bahadir espère lui aussi jouer les 1ers rôles cette saison. "On s’attend à pas mal de changements puisqu’on va affronter trois belles équipes montantes de P2 et un descendant de D3, le championnat sera encore plus relevé que le précédent. Si on veut être compétitifs, on devra être constants du début à la fin", affirme le coach, qui pense sérieusement à déménager la saison suivante: "On nous promet beaucoup de choses mais il y a beaucoup de laisser-aller et un gros manque de suivi à la bulle. Chaque vendredi, nous devons réparer les filets troués avant la rencontre, ce n’est plus possible", déplore le Verviétois.

MF Prés-Javais: "On veut monter en nationale !"

Récent champion en P2A devant le Bosna Kelmis qu’il retrouvera d’ailleurs dès ce vendredi lors de l’ouverture du championnat de P1, le MF Prés-Javais est impatient de débuter cette nouvelle saison à l’échelon supérieur. "Cette montée en P1 va nous permettre d’évoluer à notre vrai niveau, on n’attendait que ça", explique un président Claudio Roman très ambitieux. "Nous ne serons pas là pour faire de la figuration. Notre objectif sera de remporter le titre et de gravir les échelons en nationale lors des prochaines années comme l’ont fait nos amis d’Ottoman Verviers et THL Dison."

LES NOYAUX

CELTIC AUBEL

Le listing : Luc Heins (entraîneur), Paul Renard (délégué), Maxime Colson, Frédéric Thelen, David Teneye, Raphaël Langhoor, Tahir Sabitov, Cédric Reinertz, Nicolas Nijhof, Thomas Bauwens, Pierre Kever, François Dorthu, Benoît Colle (Torpedo Henri-Chapelle), Johan Flagothier (Reds Pep Melen), Lilo Troisi.

Le départ : Dorian Meunier (arrêt).

HDKP TEAM HERVE

Le listing : Lionel Lousberg (entraîneur), Aymeric Lambert (délégué), Romain Longaretti, Noah Huynen, Simon Smets, Adrien Smets, David Smets, Régis Smets, Anthony Niro, Antoine Letiexhe, Arnaud Ridelle, Jonathan Thomsin, Luca Lebohec, Nils Vandeberg, Lionel Demelenne, Julien Rentmeister, Terry Namotte (Froggers Vaux), Rahil Mazzouze (MF Slins), Antoine Amory (Reds Pep Melen), Ludwig Leclerc, Julian Demarteau, Alex D’Acquisto, Kevin Feyen, Jordan Emonts.

Les départs : Faton Rexhepi, Régis Lonneux et Samuel Schyns.

MF PRES-JAVAIS

Le listing : Claudio Roman (joueur-entraîneur), Frédéric Bourse (délégué), Brandon Meniger, Mehdi Adyater, Rodan Banzuzi, Lukas Beckers, Ayoub Bouanani, Ilias Bouhlal, Mouhamed Diallo, Mathieu Dimananga, Yassine Jawhari, Jordan Joao, Ayoub Rayane, Paolo Rindone, Soulaiman Said, Mohamed Samantar, Yassin El Fezzaoui (Ottoman Verviers), Imran Adouchi, Muhammad Mahamud.

ESSALEM VERVIERS

Le listing : Zafer Bahadir (entraîneur), Pamy Bunga, Abdelaziz Dioual, Abdel Benotmane (THL Dison), Zayd Akdim, Yassin Bahadir, Abdou Fares, Naim El Kalloubi, Younes El Asri, Rachid El Barkani, Abdoullah Akdim.

Les départs : Faycal Rbib, Mohamed Naboul, Josué Bunga, Rayane Chauveheid, Xavier Bastin.