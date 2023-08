P1: Henri-Chapelle et Dison-Andrimont avec chacun un nouveau coach (+ noyaux et calendriers)

À Henri-Chapelle, c’est Fred Carton (un retour) qui remplacera Fred Ledain. "Je veux avant tout former une vraie équipe sur et en dehors du terrain, on prendra match par match et on fera les comptes fin de saison", avance prudemment le nouveau T1 capellois. Mais avec les arrivées des Wilkin, Bonni, Leemans et autre Mond, Henri-Chapelle doit pouvoir se positionner dans le haut du panier.

Du côté de Dison-Andrimont, Michaël Buscicchio succédera à Didier Franceschi aux commandes d’un groupe qui enregistre également des arrivées intéressantes. Les Lodomez, Fyon, Van Wissen et autre Touette apportent quantité et qualité à un noyau souvent réduit à peau de chagrin ces dernières années. De quoi vivre une saison paisible sans doute.

DISON-ANDRIMONT

Le noyau

Coach: Michaël Buscicchio.

Effectif: Delrez Jordan (34 ans, 1m77, meneur/ailier), François Lodomez (30 ans, 1m75, meneur/ailier), Gilles Fyon (33 ans, 1m91, intérieur), Grégory Lodomez (38 ans, 1m77, meneur/ailier), Jérémy Buizza (23 ans, 1m84, meneur/ailier), Laurent Van Wissen (32 ans, 1m95, ailier/intérieur), Mourad Chikhaoui (34 ans, 1m89, ailier/intérieur), Pierre Touette (38 ans, 1m88, intérieur), Romain Haot (20 ans, 1m85, ailier/intérieur), Samir Sayeh (40 ans, 1m80, ailier/intérieur), Stéphane Kpako (29 ans, meneur/ailier), Thomas Buscicchio (24 ans, 1m80, meneur/ailier), Lionel Maréchal (25 ans, ailier).

Le calendrier

SAMEDI 02-09-23

19.00 RB TILFF A - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 09-09-23

19.00 DISON-ANDRIMONT - RSW LIEGE C

SAMEDI 16-09-23

21.00 DISON-ANDRIMONT - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 23-09-23

19.00 DISON-ANDRIMONT - RBC ALLEUR B

VENDREDI 29-09-23

21.00 HANNUT BC - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 07-10-23

19.00 DISON-ANDRIMONT - R BC WANZE

SAMEDI 14-10-23

21.00 DISON-ANDRIMONT - GRACE-HOLLOG.

SAMEDI 04-11-23 19.00

DISON-ANDRIMONT - R.UN.BELLAIRE

SAMEDI 11-11-23

19.00 DISON-ANDRIMONT - UN HUY BASKET

VENDREDI 17-11-23

21.00 ATLAS JUPILLE B - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 25-11-23

19.00 DISON-ANDRIMONT - ESNEUX S LOUIS C

SAMEDI 02-12-23

19.00 RB UNION LIEGE - DISON-ANDRIMONT

VENDREDI 08-12-23

21.00 ETOILE JUPILLE - DISON-ANDRIMONT

DIMANCHE 07-01-24

17.00 ROYAL BC WANZE - DISON-ANDRIMONT

VENDREDI 19-01-24

20.15 R.UN.BELLAIRE - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 27-01-24

19.00 DISON-ANDRIMONT - HANNUT BC

SAMEDI 03-02-24

17.00 RSW LIEGE B C - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 10-02-24

19.00 DISON-ANDRIMONT - RB TILFF

SAMEDI 17-02-24

18.45 RBC ALLEUR B - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 09-03-24

19.00 GRACE-HOLLOG. - DISON-ANDRIMONT

DIMANCHE 17-03-24

17.00 UN HUY BASKET - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 23-03-24

19.00 DISON-ANDRIMONT - ATLAS JUPILLE B

SAMEDI 06-04-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - DISON-ANDRIMONT

SAMEDI 13-04-24

19.00 DISON-ANDRIMONT - RB UNION LIEGE

DIMANCHE 21-04-24

15.00 DISON-ANDRIMONT - ETOILE JUPILLE

DIMANCHE 28-04-24

13.00 ESNEUX S LOUIS C - DISON-ANDRIMONT

HENRI-CHAPELLE

Le noyau

Coach: Fred Carton.

Ass.-coach: Manu Renkens.

Effectif: Viellevoye Benjamin (ailier/meneur), Bonni Elias(ailier), Leemans Fabrice (ailier/intérieur), Perin Fred (ailier), Vroonen Jeremy (meneur/ailier), Thélen Jérôme (intérieur), Mond Loic (intérieur), Wilkin Mayron (meneur/ailier), Remacle Thibault (ailier), Hissel Nathan (meneur/ailier), Tandler Peter (intérieur), Delhaes Roland (ailier/intérieur), Laboureur Mike (intérieur).

Le calendrier

DIMANCHE 03-09-23

13.00 R.UN.BELLAIRE - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 09-09-23

20.30 HENRI-CHAPELLE - ATLAS A JUPILLE B

SAMEDI 16-09-23

21.00 DISON-ANDRIMONT - HENRI-CHAPELLE

VENDREDI 22-09-23

21.00 ETOILE JUPILLE - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 30-09-23

20.30 HENRI-CHAPELLE - UN HUY BASKET

SAMEDI 07-10-23

21.00 RB UNION LIEGE - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 14-10-23

20.30 HENRI-CHAPELLE - RB TILFF

SAMEDI 11-11-23

19.00 RBC ALLEUR B - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 18-11-23

20.30 HENRI-CHAPELLE - RSW LIEGE BASKET C

SAMEDI 25-11-23

19.00 GRACE-HOLLOGNE - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 02-12-23

20.30 HENRI-CHAPELLE - ESNEUX S LOUIS C

DIMANCHE 10-12-23

13.00 HENRI-CHAPELLE - HANNUT BC

DIMANCHE 17-12-23

17.00 ROYAL BC WANZE - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 13-01-24

18.00 ESNEUX S LOUIS C - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 20-01-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - ROYAL BC WANZE

SAMEDI 27-01-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - RB UNION LIEGE

DIMANCHE 04-02-24

15.00 ATLAS A JUPILLE B - HENRI-CHAPELLE

DIMANCHE 11-02-24

13.00 HENRI-CHAPELLE - R.UN.BELLAIRE

DIMANCHE 18-02-24

13.00 HENRI-CHAPELLE - ETOILE JUPILLE

SAMEDI 24-02-24

20.00 UN HUY BASKET - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 09-03-24

21.00 RB TILFF - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 16-03-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - RBC ALLEUR B

SAMEDI 23-03-24

17.00 RSW LIEGE BASKET C - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 06-04-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - DISON-ANDRIMONT

VENDREDI 19-04-24

21.00 HANNUT BC - HENRI-CHAPELLE

SAMEDI 27-04-24

20.30 HENRI-CHAPELLE - GRACE-HOLLOGNE