Nouveau coach et deux signatures pour le Cosmos Stavelot, seul en D3C

C’est le début d’une nouvelle ère du côté du Cosmos Stavelot, avec à sa tête un nouvel entraîneur en la personne de Geoffrey Colinet, qui succède ainsi à Jean Roufosse et Gregory Rondeux. "Je dirigeais l’équipe B, qui disparaît et est remplacée par l’équipe C. Trois équipes premières au sein du club, c’était beaucoup" dixit le nouveau mentor du Cosmos, qui sera le seul Verviétois de D3C.