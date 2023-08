Tous les intéressés sont conviés au stade ce dimanche prochain de 10h à 17h. Le staff, les entraîneurs et les joueurs de l’équipe première ainsi que les U21 participeront à la journée des supporters au Stade du Kehrweg et seront disponibles pour des rencontres personnelles, des entretiens et des photos. La fête aura lieu sur le parking derrière la tribune principale et l’entrée sera gratuite.

Programme

Au lendemain du match en déplacement à Malines (samedi à 18h15), le programme débutera dimanche à 10h00 avec l’entraînement public de l’équipe première sur le terrain A du Stade au Kehrweg. Suivront à 12h00 le mot de bienvenue du directeur général de la KAS Eupen, Christoph Henkel ainsi que la présentation de l’équipe des U21 et de l’équipe première, y compris une séance de questions-réponses.

La séance d’autographes des joueurs ainsi que la possibilité de rencontres et de photos aussi bien avec les joueurs qu’avec les entraîneurs de la KAS Eupen sont prévues pour 13h00.

À partir de 14h30, les visiteurs pourront assister au match de l’équipe U18 contre Deinze (entrée gratuite), avant que la fête du stade ne se termine à 17h00.

Le nouveau partenaire catering de l’AS Eupen Melis Events se chargera de restaurer les visiteurs avec des snacks et des boissons. Le glacier Crespolino est attendu à 13h30. Pour se détendre, un bar avec une chillout zone sera à disposition.

Le DJ zenfrancisco assurera l’animation musicale de la journée. Bien entendu, il sera également possible d’acheter des articles du fanshop.

Eupi’s Kids Club

Les enfants aussi seront comblés. Les animateurs de Eupi’s Kids Club se chargeront de l’encadrement et il va de soi qu’Eupi accueillera personnellement les jeunes et les moins jeunes. L’offre de divertissement pour les enfants comprend un château gonflable, du maquillage, des tirs au but et bien d’autres choses encore.

KAS Paycard

Le paiement des boissons et des snacks se fera exclusivement sans argent liquide avec la KASPaycard. Ceux qui ne possèdent pas encore de KASPaycard peuvent l’acquérir lors de la journée des supporters contre une consigne de 2€ et charger le montant souhaité en espèces, par carte bancaire ou également en ligne. Les collaborateurs de l’AS Eupen seront à disposition pour soutenir les visiteurs de la fête des supporters.