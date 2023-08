BC Verviers: un virage à 180°, de quoi renouer avec les résultats ? (+ noyaux de nos clubs de R2)

Autre club à arriver dans la division, le Royal Spa BC – qui a dû abandonner l’appellation (et le sponsor) "Casino de Spa" suite aux restrictions sur la publicité concernant les jeux de hasard – se voudra prudent. "Se maintenir en R2 et continuer notre progression en s’amusant est l’objectif de cette saison", confie Michel Pluys qui reste à la tête de l’équipe. "La mentalité du groupe, l’enthousiasme, la jeunesse et une grande marge de progression sont nos principaux atouts. La jeunesse sera notre point faible."

Le RBC Pepinster B fera aussi son apparition à ce niveau en récupérant la place abandonnée par Ans. L’équipe à constituer de toutes pièces a été confiée à Vincent Aldenhoff qui sera aussi l’assistant de Pascal Horrion en TDM2. "On vise dix victoires le plus rapidement possible afin d’établir de nouveaux objectifs", détaille le coach pepin. "Je compte sur la motivation de tous à démarrer ce nouveau projet pour y arriver. Tout en sachant qu’il est toujours difficile de repartir de zéro avec un groupe qui doit apprendre à se connaître."

Transfert de dernière minute, Pepinster B s’est aussi adjoint les services de Jimmy Kamel qui évoluait à Waremme (R1) la saison dernière. De quoi faire face à la blessure au tendon d’Achille de Sasha Hardy qui ne sera pas de retour avant le second tour.

Seul Ensival connaît la division pour y évoluer depuis de nombreuses saisons et se réjouira, cette fois, des nombreux derbies au programme de ce championnat. "Prendre du plaisir ensemble, progresser individuellement et collectivement, intégrer les jeunes et faire mieux que la saison dernière au nombre de victoires", avance comme objectifs le coach Antoine Massart qui compte sur "un mélange de jeunes talentueux et d’anciens plus expérimentés" pour compenser le manque de taille et de physique de son groupe.

Les noyaux

BC VERVIERS

L’équipe

Coach: Bruno Dagnely.

Effectif: DOMKEN Raphaël(21 ans, 1m75, meneur/ailier), LALOGE Clement(24 ans, 1m83, meneur/ailier), DELSEMME Jérémy (27 ans, 1m70, meneur/ailier), WILKIN Gilles (23 ans, 1m80, ailier), GERLACHE Laurent (28 ans, 1m87, ailier/intérieur), AKINBODU Rahmani (22 ans, 1m90, ailier/intérieur), CASAMENTO Timothy (25 ans, 1m93,ailier/intérieur), VERMIERDT Julien (28 ans, 1m83, ailier/intérieur), PIRARD Arnaud(24 ans, 1m92, intérieur), ROOSEN Frédéric (29 ans, 2m03, intérieur).

Départs : WILKIN Mayron (Henri-Chapelle), LODOMEZ François (Dison-Andrimont), BUSCICCHIO Nicolas (Sprimont), LEONARD Olivier (R Spa BC).

Arrivées : CASAMENTO Timothy (Ninane B), VERMIERDT Julien (Tilff), GERLACHE Laurent R1 (Tilff), LALOGE Clément (Tilff).

Le calendrier

SAMEDI 02-09-23

20.30 BC VERVIERS A - FRIENDLY BULLS XL

DIMANCHE 10-09-23

15.00 OLYMPIC MSM - BC VERVIERS A

SAMEDI 23-09-23

20.30 BC VERVIERS A - CFB FLEURUS

VENDREDI 29-09-23

20.45 BC SAINT-HUBERT - BC VERVIERS A

SAMEDI 07-10-23

20.30 BC VERVIERS A - PEPINSTER EAST BELG B

SAMEDI 14-10-23

20.30 ROYAL GALLIA BEEZ - BC VERVIERS A

SAMEDI 21-10-23

20.30 BC VERVIERS A - SAN-MA. BELGRADE

DIMANCHE 29-10-23

15.00 BC VERVIERS A - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 11-11-23

20.30 BC VERVIERS A - RCS NATOYE

SAMEDI 25-11-23

20.30 BC VERVIERS A - FRESH AIR

SAMEDI 02-12-23

20.30 BC VERVIERS A - R LINTHOUT BC

DIMANCHE 10-12-23

15.00 REBOND MUSSON - BC VERVIERS A

DIMANCHE 17-12-23

15.00 ROYAL SPA BC A - BC VERVIERS A

SAMEDI 13-01-24

20.30 BC VERVIERS A - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 20-01-24

20.30 R LINTHOUT BC - BC VERVIERS A

SAMEDI 03-02-24

20.30 BC VERVIERS A - OLYMPIC MSM

SAMEDI 10-02-24

19.00 FRIENDLY BULLS XL - BC VERVIERS A

DIMANCHE 18-02-24

13.00 CFB FLEURUS - BC VERVIERS A

SAMEDI 24-02-24

20.30 BC VERVIERS A - BC SAINT-HUBERT

SAMEDI 02-03-24

21.00 PEPINSTER EAST BELG B - BC VERVIERS A

SAMEDI 09-03-24

20.30 BC VERVIERS A - ROYAL GALLIA BEEZ

SAMEDI 23-03-24

20.30 RABC ENSIVAL A - BC VERVIERS A

SAMEDI 06-04-24

19.00 SAN-MA. BELGRADE - BC VERVIERS A

SAMEDI 13-04-24

21.00 RCS NATOYE - BC VERVIERS A

SAMEDI 20-04-24

20.30 BC VERVIERS A - REBOND MUSSON

DIMANCHE 28-04-24

14.15 FRESH AIR - BC VERVIERS A

RABC ENSIVAL

L’équipe

Coach: Antoine Massart.

Effectif: Francois Genet (26 ans, 1m79, meneur), Pierre Hauglustaine (18 ans, 1m87, ailier/meneur), Quentin Desert (28 ans, 1m93, ailier), Logan Solot (21 ans, 1m88, meneur/ailier), Maxime Erkenne (20 ans, 1m91, ailier), Esteban Schoonbroodt (19 ans, 1m87, ailier), Tom Pitz (19 ans, 1m95, ailier), Diego Toussaint (39 ans, 1m87, intérieur), Martin Horris (23 ans, 1m90, intérieur), Victor Horris (23 ans, 1m95, intérieur), Arthur Pitz (15 ans, 1m95, ailier/intérieur), Amaury Leclerq (15 ans, 1m90, ailier/intérieur).

Départs : Mathys Hanus (arrêt), Jimmy Walraff (arrêt), Thomas Beaujean (RBC Pepinster B), Lucas Sanzone (Liège Atlas).

Arrivées : Diego Toussaint (Dison-Andrimont), Quentin Desert (BC Verviers), Logan Solot (Herve-Battice).

Le calendrier

SAMEDI 02-09-23

20.30 ROYAL GALLIA BEEZ - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 09-09-23

20.00 RABC ENSIVAL A - BC SAINT-HUBERT

DIMANCHE 24-09-23

16.00 SAN-MA. BELGRADE - RABC ENSIVAL A

DIMANCHE 01-10-23

13.00 RABC ENSIVAL A - REBOND MUSSON

DIMANCHE 08-10-23

14.15 FRESH AIR - RABC ENSIVAL A

DIMANCHE 15-10-23

13.00 RABC ENSIVAL A - R LINTHOUT BC

DIMANCHE 22-10-23

15.00 OLYMPIC MSM - RABC ENSIVAL A

DIMANCHE 29-10-23

15.00 BC VERVIERS A - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 04-11-23

19.00 FRIENDLY BULLS XL - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 25-11-23

19.30 RCS NATOYE - RABC ENSIVAL A

DIMANCHE 03-12-23

14.00 RABC ENSIVAL A - PEPINSTER B

SAMEDI 09-12-23

20.00 RABC ENSIVAL A - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 16-12-23

18.00 CFB FLEURUS - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 13-01-24

20.00 RABC ENSIVAL A - CFB FLEURUS

SAMEDI 20-01-24

21.00 PEPINSTER B - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 03-02-24

20.30 BC SAINT-HUBERT - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 10-02-24

20.00 RABC ENSIVAL A - ROYAL GALLIA BEEZ

SAMEDI 17-02-24

21.00 RABC ENSIVAL A - SAN-MA. BELGRADE

DIMANCHE 25-02-24

11.00 REBOND MUSSON - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 02-03-24

20.00 RABC ENSIVAL A - FRESH AIR

SAMEDI 09-03-24

20.30 R LINTHOUT BC - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 16-03-24

21.00 ROYAL SPA BC A - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 23-03-24

20.30 RABC ENSIVAL A - BC VERVIERS A

DIMANCHE 07-04-24

15.00 RABC ENSIVAL A - OLYMPIC MSM

SAMEDI 13-04-24

20.00 RABC ENSIVAL A - FRIENDLY BULLS XL

SAMEDI 27-04-24

20.00 RABC ENSIVAL A - RCS NATOYE

RBC PEPINSTER B

L’équipe

Coach: Vincent Aldenhoff.

Effectif: Aldenhoff Colin (20 ans, 1m80, meneur/ailier), Jacoby Ugo (20 ans, 1m87, meneur/ailier), Delvoye François (25 ans, 1m90,intérieur), Gillet Martin (21 ans, 1m88, ailier/intérieur), Beaujean Thomas(21 ans, 1m84, ailier), Coetsiers Michael (28 ans, 1m88, meneur/ailier), Kreusch Noé (26 ans, 1m84, meneur/ailier), Maah Paul(32 ans, 1m90, intérieur), Kistemann Gordan (23 ans, 2m07, intérieur), Hardy Sasha (22 ans, 1m95, ailier/intérieur), Jimmy Kamel (28 ans, 1m94, ailier/intérieur).

Le calendrier

SAMEDI 02-09-23

20.30 BC SAINT-HUBERT - PEPINSTER B

SAMEDI 09-09-23

19.00 PEPINSTER B - ROYAL GALLIA BEEZ

DIMANCHE 17-09-23

15.00 REBOND MUSSON - PEPINSTER B

SAMEDI 30-09-23

21.00 PEPINSTER B - FRESH AIR

SAMEDI 07-10-23

20.30 BC VERVIERS A - PEPINSTER B

DIMANCHE 15-10-23

17.00 PEPINSTER B - FRIENDLY BULLS XL

SAMEDI 21-10-23

20.30 R LINTHOUT BC - PEPINSTER B

SAMEDI 04-11-23

19.00 PEPINSTER B - OLYMPIC MSM

SAMEDI 11-11-23

19.00 CFB FLEURUS - PEPINSTER B

SAMEDI 18-11-23

21.00 PEPINSTER B - ROYAL SPA BC A

DIMANCHE 26-11-23

13.00 OLYMPIC MSM - PEPINSTER B

DIMANCHE 03-12-23

14.00 RABC ENSIVAL A - PEPINSTER B

SAMEDI 09-12-23

21.00 PEPINSTER B - RCS NATOYE

DIMANCHE 17-12-23

15.00 PEPINSTER B - SAN-MAZUIN BELGRADE

DIMANCHE 14-01-24

14.30 SAN-MAZUIN BELGRADE - PEPINSTER B

SAMEDI 20-01-24

21.00 PEPINSTER B - RABC ENSIVAL A

SAMEDI 03-02-24

20.30 ROYAL GALLIA BEEZ - PEPINSTER B

DIMANCHE 11-02-24

13.00 PEPINSTER B - BC SAINT-HUBERT

SAMEDI 17-02-24

21.00 PEPINSTER B - REBOND MUSSON

DIMANCHE 25-02-24

14.15 FRESH AIR - PEPINSTER B

SAMEDI 02-03-24

21.00 PEPINSTER B - BC VERVIERS A

SAMEDI 09-03-24

19.00 FRIENDLY BULLS XL - PEPINSTER B

SAMEDI 16-03-24

21.00 PEPINSTER B - CFB FLEURUS

DIMANCHE 24-03-24

15.00 ROYAL SPA BC A - PEPINSTER B

SAMEDI 06-04-24

21.00 PEPINSTER B - R LINTHOUT BC

SAMEDI 20-04-24

21.00 RCS NATOYE - PEPINSTER B

R SPA BC

L’équipe

Coach: Michel Pluys.

Effectif: PLUYS MAXIME (22 ans, meneur), LEJEUNE ROBIN(21 ans, meneur), PIRON ROMAIN (22 ans, ailier), MULLER AUDRIC (28 ans, ailier/intérieur), ROSSINFOSSE NICOLAS(25 ans, ailier), HUBY FRANÇOIS(23 ans, ailier), HENDRICK MICHAEL (23 ans, ailier), CORNET LUCAS(17 ans, ailier), M VITA ALAN (28 ans, intérieur), LEONARD OLIVIER (26 ans, intérieur), MATHIEU HADRIEN (25 ans, intérieur).

Départs : Jimmy BEAUVE (arrêt), David LAMY (arrêt).

Arrivées : Alan M VITA (inactif), Robin LEJEUNE (RBC Pepinster).

Le calendrier

DIMANCHE 03-09-23

15.00 REBOND MUSSON - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 09-09-23

19.00 ROYAL SPA BC A - FRESH AIR

SAMEDI 16-09-23

20.30 R LINTHOUT BC – ROYAL SPA BC A

SAMEDI 07-10-23

19.00 FRIENDLY BULLS XL - ROYAL SPA BC A

DIMANCHE 15-10-23

13.00 CFB FLEURUS - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 21-10-23

19.00 ROYAL SPA BC A - RCS NATOYE

SAMEDI 28-10-23

19.00 ROYAL SPA BC A - OLYMPIC MSM

SAMEDI 11-11-23

19.00 ROYAL SPA BC A - ROYAL GALLIA BEEZ

SAMEDI 18-11-23

21.00 PEPINSTER B - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 25-11-23

19.00 ROYAL SPA BC A - BC SAINT-HUBERT

SAMEDI 02-12-23

20.00 SAN-MA. BELGRADE - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 09-12-23

20.00 RABC ENSIVAL A - ROYAL SPA BC A

DIMANCHE 17-12-23

15.00 ROYAL SPA BC A - BC VERVIERS A

SAMEDI 13-01-24

20.30 BC VERVIERS A - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 20-01-24

19.00 ROYAL SPA BC A - SAN-MA. BELGRADE

DIMANCHE 04-02-24

14.15 FRESH AIR - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 10-02-24

19.00 ROYAL SPA BC A - REBOND MUSSON

SAMEDI 17-02-24

19.00 ROYAL SPA BC A - R LINTHOUT BC

DIMANCHE 25-02-24

15.00 OLYMPIC MSM - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 02-03-24

19.00 ROYAL SPA BC A - FRIENDLY BULLS XL

SAMEDI 09-03-24

19.00 ROYAL SPA BC A - CFB FLEURUS

SAMEDI 16-03-24

21.00 ROYAL SPA BC A - RABC ENSIVAL A

DIMANCHE 24-03-24

15.00 ROYAL SPA BC A - PEPINSTER B

SAMEDI 06-04-24

21.00 RCS NATOYE - ROYAL SPA BC A

SAMEDI 13-04-24

20.30 ROYAL GALLIA BEEZ - ROYAL SPA BC A

VENDREDI 26-04-24

20.45 BC SAINT-HUBERT - ROYAL SPA BC A