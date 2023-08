Avec GSI Verviers, Ottoman Verviers et Logistic Dison en D2B, l'accent sera verviétois... et les victoires aussi? (+ noyaux)

GSI Verviers: le top 5 ?

"On vise clairement le Top 5 et peut-être plus si affinité" sourit l’entraîneur de la Team GSI Verviers Anthony Rox. "À mes yeux, l’Inter Namèche, BF Dinant mais aussi Ottoman Verviers et Logistic Dison font, comme nous, partie des favoris. On a l’avantage de déjà connaître une bonne partie de la série, contrairement à Dison et Verviers par exemple. Nous nous sommes bien renforcés (voir par ailleurs), donc on doit viser les 30 points sur 44 possibles."

Et pour lancer les hostilités, GSI Verviers reçoit Logistic Dison ce vendredi 1er septembre à 21 heures pour une affiche déjà très attendue. "J’ai beaucoup de respect pour l’équipe disonaise et son entraîneur Selim Tinik ! On a hâte de jouer ce beau match. On n’aura pas la possession, mais on peut faire mal en contre…" ajoute Anthony Rox.

Logistic Dison: la préparation a été bonne… et derrière ?

"J’apprécie beaucoup Anthony Rox qui réalise un gros travail avec GSI Verviers. On discute beaucoup, mais le temps du derby, ce vendredi, on sera ennemis… avant de vivre l’après-match ensemble dans la bonne humeur" dixit Selim Tinik, T1 d’un TH Logistic Dison qui a bien préparé l’exercice à venir. "L’avant-saison a été bonne, avec de bons entraînements et matches amicaux. Nous avons recruté quatre joueurs, tout en sachant qu’on sera dans une série où GSI Verviers aura l’expérience de la série que les Inter Namèche et autre Dinant auront leur mot à dire."

De leur côté, les promus disonais veulent avancer pas à pas. "Difficile de se fixer des objectifs en tant que nouveau au sein de cette D2. On peut toutefois affirmer qu’on a façonné un groupe pour montrer quelque chose lors de ce championnat 2023-2024." Prendre un bon départ facilitera évidemment les choses, mais ce déplacement à Henri-Chapelle pour s’y mesurer à la Team GSI Verviers tombe peut-être un peu tôt. "Un peu, oui, mais on a hâte de jouer cette rencontre !"

Ottoman Verviers: un gros mercato et plus de stabilité ?

On le sait: Ottoman Verviers a souvent été pénalisé par l’étroitesse de son noyau, les blessures et les suspensions. Désormais en D2, les Rouge et Blanc veulent assurer leurs arrières et ont ainsi signé plusieurs transferts, histoire de gagner en qualité et en quantité, aussi. "On n’a pas vraiment d’objectif chiffré pour la saison, mais on sait déjà que tous les matches seront disputés et qu’aucun ne sera facile" analyse Umit Bariskan pour les "Turcs". Et cette fois, on reste très prudent. "On verra bien après une demi-saison où l’on se situe. Et peut-être qu’en fonction de notre classement à ce moment-là, on se fixera un autre objectif…" résume le joueur et responsable d’une équipe qui a recruté cinq éléments, dont un gardien (Aaron Regnier). "A priori, on ne devrait plus transférer car l’effectif est au complet. Mais on n’exclut pas de signer l’un ou l’autre joueur s’il faut réagir à une éventuelle blessure." Et si c’était, enfin, la saison de la régularité pour Ottoman Verviers ?

LES NOYAUX 2023-2024

TEAM GSI VERVIERS

Le listing : Anthony Rox (entraîneur), Andy Pissart (T2), Didier Lefèvre (délégué), Nicolas Moll, Cyrian Piette, Marcel Pirnay, David Polis (G4 Sainte-Ode), Fabrizio Santangelo (SJS Aubel), Bastien Hungs, Ruis Jacinto, Loris Kalf, Thomas Léonard, Charly Meessen, Romain Frère, Logan Andrien, Tom Cornet, Kevin Crisigiovanni (SJS Aubel), Antoine Deflande, Maxime François, Germain Hagemann, Martin Schillings, Adrien Crosset.

Le départ : Théo Gaillard (arrêt)

TH LOGISTIC DISON

Le listing : Selim Tinik (entraîneur), Mohamed Alcabir, Giuseppe Annibale, Adrien Bartel, Mehdi Ben Sellam, Mohamed Boukkaloul, Soufian Boukkalkoul, Mounir Choudna, Omar Darkaoui, Abdoulah El Abbadi, Yassin Hidoun, Moussa Isalayev, Luke Joseph, Amir Agnous, Islam Manchigov, Abdesadek Meraihi Terbag, Younisse Ramdani, Emre Tinik, Nordine Zeryouhi, Omder Onder (Ottoman Verviers), Borel Palm (libre), Ustun Erkan (libre), Youness souala (Celtic Visé UB)

Les départs : Yassin El Fezzaoui (Prés-Javais), Antonio Glogov (NC).

OTTOMAN VERVIERS

Le listing : Iskender Koz (entraîneur), Abdullah Koz (délégué), Vahid Ozisik, Hamza Abgar (libre), Turgut Atop, Aaron Renier, Alim Ayvazoglu, Kamil Ayvazogly, Umit Bariskan, Ali Bucack, Mohamed Duran, Furkan Emre, Enes Isiktekiner, Saïd Isiktekiner, Hamza Kilinc (libre), Mohammed Mohamud (Celtic Visé U21), Nourdine Nalbou (Flémalle), Akin Ozdemir.

Les départs : Moussa Diallo (Étoile Limbourg), Omder Onder (THL Dison), Altan Keles, Ali Bucak, Melih Koz.