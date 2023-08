Première musclée pour le Stade Verviétois qui va à Stockay: "Au fond, tout reste nouveau" rappelle David Rico Garcia

Plus que des retrouvailles, ce déplacement marquera le début d’une nouvelle ère pour le club issu de la fusion entre le Stade Disonais et le RCS Verviers. Le nouveau "Stade Verviétois" reste en construction, mais veut réussir ses sorties de mercredi (à Stockay) et de samedi (contre Verlaine).

"On va enchaîner trois matches en une semaine: c’est particulier comme début de compétition. Face à Schaerbeek en Coupe, on a vu que l’équipe doit progresser dans la gestion des matches. Il est important de savoir être tranchants dans les instants décisifs."

"Rien de réellement défini"

Pour rappel, l’entraîneur Christophe Kinet a volontairement fait tourner son noyau en vue du trio de matches auquel les Lainiers font face. Le onze devrait dès lors être remanié pour ce match à Stockay.

"On sait qu’on a un noyau pour être compétitif, mais à l’heure actuelle, il n’y a rien de réellement défini en termes d’objectifs. On sait que la série ne sera pas facile, qu’on peut avoir de l’ambition… Mais pour le reste tout est nouveau: nous sommes un nouveau club, avec une nouvelle équipe et de nouveaux adversaires. le travail continue et c’est au fur et à mesure qu’on pourra se jauger."

Pour rappel, les Stadistes devraient officialiser plusieurs renforts très prochainement. Willy Bamona (ex Huy et Visé), le portier Benjamin Thomé (Visé) et les jeunes Lorenzo Offermann et Dario Oger (AS Eupen) sont pressentis.

Stockay – Stade Verviétois (Ce mercredi 18h)

Arbitre: M. Delaye

À noter: Salihi, Sy (avec la P2) ; Schillings (blessé) ne seront pas de la partie. Christophe Kinet devra poser des premiers choix difficiles "puisqu’on a été épargnés par les blessures durant la préparation."