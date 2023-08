P1 féminine: La Minerie battue à Elsaute, 6 sur 6 pour Bellevaux

Ensuite, dimanche dans le choc à l’ Étoile Elsautoise (6-2), malgré les buts de Basak Cabuk et Floriane Scheen. "On a été deuxième sur chaque ballon et on a regardé Elsaute jouer. Mais aussi et surtout trois blessées en cours de match dont la gardienne… sans que les Elsautoises soient sanctionnées. Dans notre série, 80% des arbitres sont catastrophiques et ne protègent pas les joueuses", regrette Olivier Halim. Fanny Gotta (3x) et Pauline Lemmens (3x) quant à elles ont offert le succès aux leurs. Les deux équipes sont maintenant ex aequo au classement avec trois unités chacune. De leur côté, les Liégeoises du Sart Tilman ont quelques jours plus tard infligé un 10-0 au Manhay d‘Aline Zeler, qui affiche un faible bilan de zéro sur neuf.

Joli six sur six face à des adversaires directs pour Bellevaux, vainqueur à Fléron 0-1. "Bellevaux et Fléron se sont battus pour avoir la possession, c’était du 50/50 en première mi-temps", estime Abdou Aca, le T1 des Malmédiennes. Lesquelles ont malgré tout trouvé l’ouverture avant le repos, grâce à un but d‘Ana Maria Petrache sur un assist d’Océane Léger. Après les oranges, Fléron a mis la pression mais la gardienne visiteuse Marine Pagnoul, qui a été "un mur infranchissable".

Oudler enfin en piste

Déplacement compliqué pour les promues de Herve à Cointe, un des outsiders de P1. Résultat final: 3-0 (Katia Piazza 2x, Eslem Sahin). "Excellente première mi-temps des Fromagères, qui a profité d’un peu de désorganisation de notre part à la reprise. Le score de 3-0 est peut-être un peu forcé. Nous poursuivons notre apprentissage, nous sommes sur le bon chemin", tempère le coach des championnes de P2B féminine, Michel Boutet. L’occasion sera bonne, ce dimanche, de prendre un voire trois points lors de la réception de Braives, formation ayant perdu ses deux premiers matchs.

C’est justement à Braives qu’ Aubel a confirmé sa victoire dans le derby du Plateau: 0-2, via Émilie Dubois et Nathalie Watrin. Avec six sur neuf, les débuts de Claudy Charlier à la tête des Brasseuses sont plus que réussis.

À noter encore, le nul entre La Calamine et Aywaille (1-1, Pia Heuser pour Kelmis et Miranda blandiaux pour les Aqualiennes). Voilà une première unité prise d’entrée de jeu par les Germaphones. Actuellement, seule l’équipe d’ Oudler n’a pas encore démarré sa saison 2023-2024. Ce sera chose faite ce 3 septembre sur la pelouse de Manhay.

Au programme ce week-end: Herve – Braives, Aywaille – Sart, Aubel – La Calamine, Bellevaux, Sart Tilman, Manhay – Oudler, La Minerie – Cointe.