Nouveau podium pour Kevin Kaut aux 6 Heures

À une demi-heure de l’arrivée une soudaine averse, comme seul Francorchamps peut en connaitre, a entrainé un incroyable ballet dans la pitlane et une chute au virage de la Source sans gravité pour le pilote. La direction de course ayant préféré sortir le drapeau rouge, la victoire revenait ainsi au Hollandais Pepijn Bijsterbosch et à l’Allemand Jan Bühn, bien connus sur la scène internationale. Ils devançaient d’un peu moins d’un tour le Saint-vithois Kevin Kaut associé au très rapide David Sanchis Martinez engagés sous la bannière du DDB Racing. Après sa troisième place l’an dernier au classement général au guidon d’une "petite" 600 cc, le pilote germanophone signait une nouvelle performance de choix.

"Suite au meilleur temps réalisé aux essais par mon équipier, j’ai aussi pris un bon départ, nous permettant de rester avec les meilleurs et atteindre notre objectif qui était de terminer dans le trio de tête", commentait Kevin Kaut à sa descente du podium, non sans avoir réalisé le meilleur tour en course.

De leur côté, Arille Servais et Alain Raskin réussissaient aussi une très belle course pour franchir la ligne d’arrivée en quarante-quatrième position. "Si Alain s’alignait sur une 1000cc, de mon côté j’ai disputé mes relais au guidon d’une nouvelle Yamaha 600cc qui s’adapte mieux à mon pilotage", nous rappelait toujours aussi souriant le pilote verviétois sur lequel les années ne semblent pas avoir de prise.