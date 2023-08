Le FC Eupen B se sépare déjà de Benoit Lousberg

Ben Lousberg avait succédé à Andy Malmendier à la tête d’Eupen B cet été. Auparavant, il était du côté d’Emmels ou encore de Lontzen. Avec Jalhay, sa désormais ex-équipe est la seule à ne pas encore avoir pris de point en championnat (P3D).

«Nous en avons discuté avec le comité et nous avons pris cette décision pour le bien du club, même s’il n’est jamais facile de se séparer d’un entraîneur après seulement un bon mois de travail, explique Andreas Henz, CQ eupenois et membre de la commission sportive du club. Nous voulons absolument garder une équipe en P1 et l’autre en P3, le courant ne passait pas entre l’entraîneur et ses joueurs. Nous tenons néanmoins à remercier Benoît pour son travail. Le comité va se réunir pour décider rapidement qui reprendra l’équipe.»

Une explication qui ne convainc pas Ben Lousberg : «Mon message ne passait pas? C’est étrange car j’ai déjà reçu des messages de soutien de 15 joueurs. Ils ne comprennent pas.»