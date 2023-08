Seules deux rencontres ont été disputées dimanche passé. Pour lancer sa saison, Blegny a été battu à Pierreuse sur le score de 7-3.

Deuxième défaite consécutive pour Herve B, cette fois à Chênée. Et le score n’est pas tendre avec les Fromagères: 20-0. "Pas la peine de revenir sur cette rencontre, le résultat parle de lui-même. Après un tel match, nous pouvons juste affirmer que nous n’avons pris aucun plaisir à jouer contre des filles qui ont toutes le niveau pour jouer en nationale et non au plus bas des échelons. Les Fromagères ont malheureusement perdu leur temps", peste Michel Boutet.

2023-2024 a par ailleurs du mal à se mettre en route en P2B: jusqu’ici, à peine cinq équipes ont joué…

Au programme ce week-end: Cointe – Glons, Bolland – Chênée, Herve B – Pierreuse.

En P2C

Samedi, Franchimont a confirmé son staut de leader actuel en l’emportant 0-4 à Waimes Faymonville. Jade Eloy (2x), Magaly Pierroux ainsi que Maud Desonay ont alimenté le marquoir en faveur des troupes de Vincent Lambion. "Devant une équipe très courageuse, mes filles se sont imposées dans un match où on a essayé de construire du bon jeu", raconte ce dernier. "Ce 7 sur 9 est un bon départ et nous nous réjouissons de la réception de l’AS Eupen dimanche prochain."

La KAS Eupen, justement, s’est offert le derby germanophone contre La Calamine B, 2-0 devant environ 80 spectateurs. Eva Federowicz et la capitaine Miriam Schulzen – laquelle, à 35 ans, est d’ailleurs une ancienne de Kelmis – ont marqué. Pour l’anecdote, toutes les équipes de P2C ont été invitées par Eupen à assister au match de Pro League face à Louvain, samedi. La Calamine, Spa et Xhoffraix ont répondu à l’appel. L’opération sera certainement rééditée avec les matricules de P2A et P2B.

Succès également pour les voisines du FC Eupen, 11-0 devant Bellevaux B, via Fleur Niessen (5x), Viktoria Bings (3x), Kelly Thomson (2x), Leonie Kämmerling.

Enfin, débuts en fanfare pour Xhoffraix et son nouveau T1 Benoit Dewalque avec 18 buts mis à Andrimont. Les filets canaris ont été secoué par Cathleen "boum boum" Keller (8x), la capitaine Alice Favarin (4x), Alina Giebels (2x), Sarah Reyniers (2x), Caroline Muller et Sophia Heck. "Le travail a été fait avec quelques belles phases de jeu contre une courageuse équipe d’Andrimont qui malgré le score lourd, ne s’est pas découragée", note le délégué Julien Beco.

Au programme ce week-end: Bellevaux B – Waimes Faymonville, Chênée B – Sart B, La Calamine B – Xhoffraix, Franchimont – AS Eupen.