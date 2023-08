Dames (R1): première tuile à Pepinster, Herve-Battice attentif au départ

On espère vivre une saison plus tranquille du côté pepin. Non pas en termes de résultats – le groupe qui a terminé avec Yves Leemans à sa tête reste sur un top 5 – mais plutôt au niveau du coaching staff… C’est une ancienne joueuse – Justine Colson – qui s’y collera. "Avec le groupe, j’ambitionne de faire aussi bien que l’année dernière, c’est-à-dire terminer milieu de classement", avance la T1 de Pepinster. "Prendre du plaisir et garder cette ambiance conviviale, intégrer les jeunes et leur donner la chance de jouer en régionale 1 au fur à mesure de la saison sont aussi des objectifs. Personnellement, j’espère prendre mes marques et acquérir de l’expérience en tant que coach d’une équipe dame."