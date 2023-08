Un nouveau président et un dernier transfert à Aubel (R1)

On se souviendra que la montée n’était pas l’objectif principal du défunt championnat, le souhait premier étant de rajeunir le groupe. "Si les nouveaux sont déjà pleinement dans le coup, il n’en reste pas moins vrai que l’équipe est constituée de pas mal de jeunes qui auront tout à prouver en R1", précise Claude Ernotte. Avec une surprise de dernière minute, la signature cette semaine de Dorian Heldenberg (un intérieur de 198 cm) en provenance de Geel (TDM2). "Il s’entraîne avec nous depuis le début de saison car il pensait prendre une année sabbatique pour se consacrer à la construction de sa maison", explique le T1 aubelois. "Mais les choses ont avancé plus vite que prévu et il se plaît bien dans notre groupe."

Côté résultats, Aubel est notre seul régional à se qualifier pour le second tour de la Coupe AWBB après un quatre sur quatre lors des matchs de poule de ce mois d’août. Un bilan à relativiser cependant puisque les Aubelois ont bénéficié d’un forfait (face à Tilff) et n’ont rencontré que des adversaires évoluant un voire deux niveaux plus bas.

À noter que, pour des raisons personnelles, le président Léon Leduc n’a pas souhaité poursuivre à ce poste cette saison. C’est actuellement le vice-président Christophe Liégeois qui assure cette tâche en attendant une solution davantage pérenne.

L’équipe

Coach: Claude Ernotte.

Effectif: Ferette Simon, Grooteclaes Rémy, Grégoire Gilles, Liégeois Gauthier, Liégeois Benjamin, Perin Raphaël, Henrard Alexandre, Di Prospero Martin, Albert Christian, Petit Rémy, Vauchel Adrien, Glaude Alexandre, Dorian Heldenberg.

Départs: Sacha Gorlé (Herve-Battice), Martin Lambot (Herve-Battice), Alex Bousmanne (Theux), Adrien Gerarts (arrêt).

Arrivées: Martin Di Prospero (Alleur)

Alexandre Henrard (Haneffe)

Simon Ferette (R1H de Cointe)

Rémy Petit (Ensival), Dorian Heldenberg (Geel)

Adrien Vauchel, Gilles Grégoire, (P2)

