Top 5 à Suzuka pour Bertrand Baguette, à la recherche d’un succès

"Ce fut à nouveau un week-end compliqué pour nous et ce top 5 était certainement le meilleur résultat que nous pouvions espérer ce dimanche", confiait Bertrand Baguette au moment des interviews. "Parti depuis la neuvième place sur la grille, j’ai dépassé la voiture devant moi assez vite. Ensuite, j’ai vraiment attaqué pour essayer de gagner d’autres positions, mais sans pouvoir y parvenir. Nous n’avions pas un rythme de course suffisant pour viser plus haut. Si Kazuki a fait du très bon boulot, le team a utilisé une bonne stratégie et réalisé d’excellents Pit Stop, il était difficile de faire mieux ce week-end."

Avant la prochaine épreuve sur le circuit de Sugo les 16 et 17 septembre prochains, Bertrand Baguette et son équipier japonais occupent la huitième place du championnat à vingt-cinq unités des leaders. Même si cela risque d’être compliqué, il est donc plus qu’urgent d’enfin remporter un premier succès cette saison pour espérer rester dans la course au titre alors qu’il ne reste plus que trois rendez-vous.