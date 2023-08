Rachid Farssi a toujours envie: "Pas simple de relancer la machine à 38 ans"

"Je pensais arrêter puis l’opportunité de jouer avec mon frère Salim s’est présentée", précise-t-il. "Refaire une saison avec lui, dans un club familial, sans trop de pression, m’a convaincu. Mais j’avoue qu’il n’est pas simple de relancer la machine. À 38 ans, après trois saisons durant lesquelles je n’ai pas beaucoup joué, Il faut que je retrouve le rythme. J’espère qu’il va revenir avec les matches et les entraînements."

Plus de 150 matches en division 1, des passages dans des clubs comme Beveren, le Lierse, Westerlo ou encore Rabat, il n’est pas fréquent d’encore trouver la motivation évoluer au niveau provincial.

"Je suis un amoureux du football, un passionné. C’est pour ça que je joue encore à 38 ans. Et quoi qu’en disent certains, ce n’est pas pour l’argent. Que ce soit en P2 ou en pro, quand je monte sur le terrain, je veux gagner. C’est pour cette raison que je suis déçu d’avoir loupé le penalty en fin de partie. Si je l’avais marqué, nous aurions pris les trois points à Andrimont (2-2). Et puis, on se doit de tout donner pour le club pour lequel on joue. C’est une question de respect."

Après avoir découvert la P2B avec la JS Liégeoise, l’ancien Disonais fait de même avec la P2C. S’il n’y a disputé que trois petites rencontres, il perçoit déjà les différences.

"Le jeu est plus physique et plus rapide en 2C. Dans l’autre série, ça joue principalement sur les qualités techniques. Malgré l’âge, j’essaye de m’adapter. Comme je l’ai dit, il me faut des matches pour retrouver le rythme", conclut le nouveau maître à jouer d’Emmels.