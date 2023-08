"On va nous prendre plus au sérieux que la saison dernière" estime Gary Magnée (Eupen)

Buteur sur penalty face à OHL, le citoyen de Soumagne est le tireur attitré de l’Alliance cette saison. "Les penaltys, c’est un exercice que j’aime bien. J’en fais d’ailleurs quelques-uns à la fin de l’entraînement."

Que ce soit sur penalty ou par voie classique, les Pandas espèrent pouvoir enchaîner ce samedi, du côté de Malines, histoire de passer le week-end de trêve internationale dans le haut du panier. "Chaque match est différent, mais on va tout donner à Malines. On sait aussi que désormais, les rivaux vont nous prendre un peu plus au sérieux. Plus que la saison dernière. Cela signifie aussi qu’ils vont mieux nous analyser…"

Vainqueur à Genk, à Courtrai, et face à OHL, Eupen a pu compter sur un Gary Magnée très en jambes pour l’instant. "À titre collectif, on joue mieux en équipe, moins en individuel. Et il va chercher le maximum de chacun. De mon côté, je me sens bien dans le système, je suis à l’aise et j’essaye d’apporter un maximum, tout en ayant conscience que je dois travailler mes lacunes sur le volet défensif. Mais tout le monde veut progresser et donner le maximum chaque semaine." Le KaVé Malines est prévenu.