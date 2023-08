Louis Schoonbroodt se refait une santé à Battice B: "J’ai perdu 12 kilos"

"J’avais trop d’embonpoint"

Educateur spécialisé de profession, Louis Schoonbroodt ne peut garantir ses présences aux entraînements. Malgré cela, il a très vite intéressé un certain Clément Weber. "J’ai des horaires compliqués, je bosse de temps en temps les soirs et les nuits, c’était devenu compliqué en P2. À la suite de mon arrêt avec Heusy, Clément Weber, l’entraîneur de Battice B, m’a contacté. Ce n’est pas si étonnant car nous nous connaissons, je suis le filleul de sa maman. J’ai accepté de reprendre en P4 car il est plus facile et logique de tomber sur un entraîneur compréhensif qui accepte mes absences et contraintes. De plus, je dois bien avouer qu’un certain embonpoint s’était installé avec les années et cette reprise ne pouvait être que bénéfique pour moi. D’ailleurs, j’ai déjà perdu 12 kilos pour pouvoir rester compétitif et continuer à prendre du plaisir sur le terrain."

Au niveau des ambitions pour l’équipe, Louis est sur la même longueur d’onde que son coach. "Nous visons le top 5 et pas moins. Le noyau est jeune mais sérieux et l’ambiance est très bonne au sein du groupe. Nous ferons tout pour ne pas passer à côté du tour final comme l’année passée", avoue le rempart bleu et blanc.