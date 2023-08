Ainsi, lors de son apéro de lancement de la saison qui s’est déroulé ce dimanche 27 août, le club aubelois a annoncé trois nouvelles importantes.

1. Un nouveau président

"Depuis le départ de Stéphane Dorthu, Aubel se cherchait un nouveau président. Spectateur attentif et impliqué et surtout motivé, l’Aubelois Jean-Paul Lejeune a accepté de relever le défi de continuer le redressement d’après Covid du club", indique le club.

"La coordination du comité, composé d’une douzaine de jeunes et moins jeunes, ainsi que ses nombreuses relations vont permettre au club de continuer son développement avec les nombreux jeunes du club.

Novice dans le volley, nul doute qu’il sera bientôt incollable sur le sujet."

2. Un renfort d’expérience chez les jeunes

"Renaud Counard et Vincent London, tout en présentant les objectifs sportifs, ont annoncé l’arrivée au club de Francis Devos afin d’épauler non seulement les équipes de jeunes, mais aussi de permettre à nos jeunes entraîneuses et entraîneurs de progresser grâce à ses nombreux et précieux conseils.

Aubel confirme ainsi que la formation des jeunes est une priorité du club.

De nombreuses équipes de jeunes, une P3 hommes, et en dames P4, P3, P2 et Promotion seront les équipes de 2023-2024."

3. Un événement à Val Dieu

"Le traditionnel VTT de septembre se transforme en Gravel et surtout se délocalise à l’abbaye du Val Dieu.

Rendez-vous le dimanche 24 septembre pour parcourir notre magnifique pays de Herve au départ et à l’arrivée sur ce magnifique site fondé en 1216 qu’est cette Abbaye Notre Dame du Val Dieu", indique le club aubelois, avant de conclure:

"Nous pouvons l’écrire, le Volley Club Aubel possède à nouveau des fondations solides pour évoluer avec sérénité durant les prochaines années."