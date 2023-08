Enfin la bonne pour Ster-Francorchamps ? Voici ce que répond Julien Crespin

Monté en P1 en 2018, Ster-Francorchamps est depuis lors l’une des équipes phares de la colonne de gauche de P1 liégeoise. Toujours bien placés, les Sterlains ne sont néanmoins encore jamais parvenus à se mêler à la course au titre. Serait-ce pour cette année ? S’ils devront évidemment, et comme le martèle leur coach Pascal Collin, confirmer sur le terrain, les conditions semblent réunies pour qu’ils jouent un rôle majeur dans le haut du tableau. D’abord, le président Jean-Claude Michel a su conserver tous ses cadres. Parmi eux, l’indéboulonnable portier Julien Crespin, au club depuis 7 ans et à qui nous avons posé la question de but en blanc: est-ce enfin la bonne pour Ster-Francorchamps ? "La bonne, je ne sais pas, mais c’est clair qu’on sent qu’on a peut-être, cette année, le petit quelque chose qui nous manquait les saisons passées" sourit le capitaine sterlain. "On est bien en place, le coach est perfectionniste et ne laisse rien passer. Il aime les choses bien faites et prépare tout dans le détail. Et puis, les transferts font la différence pour le moment."