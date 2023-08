Kalf et Montagnino en alternance

Loris Kalf était sur le banc dimanche passé à Amblève mais retrouvait une place de titulaire ce week-end à Andrimont.

"Sur base de ce que j’ai vu durant la préparation, mes deux portiers sont du même niveau. J’ai donc décidé, en ce début de saison, de les faire jouer en alternance", précise le mentor d’Emmels Thierry Bury.

Grande première pour El Kalloubi

À l’occasion de la venue de Rocherath (4-2), le Franchimontois Naïm El Kalloubi (18 ans) a disputé ses premières minutes officielles avec la P2.

"C’est un flanc offensif qui évolue avec la P4. Il a beaucoup de qualités qui me plaisent et est très à l’écoute", précise son mentor Patrick Courtois.

Les Heusytois en deuil

Le coach Jessy Dionisio et ses joueurs présentent leurs plus sincères condoléances à Raphaël Lejeune qui vient de perdre sa grand-mère.

Trois-Ponts et Butgenbach à la traîne

Franchimont et Lambermont-Rechain victorieux, il ne reste que deux équipes qui n’ont pas encore engrangé la moindre unité. Ainsi, Trois-Ponts et le promu Butgenbach se doivent de réagir rapidement s’ils ne veulent pas vivre une saison compliquée.

Nathan Prévot sur la touche

Une mauvaise nouvelle ne venant jamais seule, les Tripontains sont à présent privé de leur maître à jouer Nathan Prévot. Touché à la cheville il y a une semaine contre Emmels, il est sur la touche pour un bon mois.

Heusy joue ce jeudi

Toujours qualifié en Coupe Jupiler, Heusy se rend ce jeudi à Verlaine pour y affronter l’équipe B qui évolue en P2A.

Provinciale 3C

Triste après-match

La petite restauration prévue par Bolland pour ses adversaires n’a pas trouvé preneur ce dimanche. "C’est incroyable, aucun joueur de Blegny B n’est repassé par la buvette après le match. Même pas l’entraîneur. Le match s’est pourtant très bien passé" déplorait Antoine Wilkin, le coach.

Renfort occasionnel

Alors qu’il n’était pas censé jouer cette saison, Benjamin Moreau s’est finalement réaffilié à Cornesse. "Il ne saura pas beaucoup s’entraîner mais il se tient prêt à nous dépanner si besoin" confie Raphaël Van Acker à propos de l’attaquant.

Provinciale 3D

Pas de chance pour Lemmens

Le jeune elsautois Baptiste Lemmens s’est cassé le poignet lors d’un match avec les U19. Il est plâtré pour 6 semaines. Pas de chance pour ce jeune qui avait signé deux belles montées au jeu en P3. Son équipier Noa Hiligsmann devrait reprendre l’entraînement cette semaine. Il reste deux semaines de suspension à purger pour Jérémy Chefneux.

Saint-Vith perd Romain Frère

Victime d’une élongation, le médian de Saint-Vith, Romain Frère, a quitté le jeu après 10 minutes face à Walhorn. Amaury Schoonbroodt a loupé ce match car il était à un mariage.

Kessler (Walhorn) sur la touche

L’attaquant de Walhorn Philippe Kessler occupe l’infirmerie à cause d’un problème au ménisque.

Des retours à Bullange

Lors de sa victoire à Spa, Bullange enregistrait les retours d’Olivier Crahay et de Maxime Garroy. S’ils ne sont pas encore à 100%, ils ont déjà apporté un plus à l’équipe.

Pas de souper à Jalhay

Suite au 0 point sur 9 réalisé par les Jalhaytois depuis l’entame de la saison, l’entraîneur Raphaël Sutera a décidé d’annuler le souper prévu cette semaine.

Merci José

L’entraîneur de Hombourg B, Olivier Beckers, et ses joueurs tenaient à remercier, José Radermecker, le responsable du bar, qui a offert un souper aux deux équipes premières la semaine dernière.

Sart B sans Delvinne et Grandjean

Les Sartois devront se passer d’Eliot Grandjean dont la blessure au nez l’écartera des terrains pendant un mois et demi. Donovan Deldime pourrait déjà avoir terminé sa saison, on craignait que les ligaments croisés soient touchés.

Provinciale 4F

Nouveau style pour Wuidard ?

Les spectateurs du match Melen B – Herve B ont pu admirer Nicolas Wuidard coacher… en chaussettes. Loin de chercher à lancer une mode, ce dernier a dû donner ses chaussures en cours de match à son joueur Thibault Dethier. "Il a déchiré les siennes dans un duel" précise le technicien.

Absent pour le derby

Si Soiron s’est offert son derby (4-1) contre l’Entente Pepine B, il l’a fait sans son coach Christophe Romain, actuellement en vacances. Ce dernier sera d’ailleurs encore remplacé par son adjoint Laurent Godart dimanche prochain contre Olne B.

Trois-Frontières B ambitieux

L’entraîneur de Trois-Frontières B, Diamant Halili, ne cache pas ses ambitions. "Mon noyau est plus large et de qualité, je veux à tout prix disputer le tour final."

Bolland B attend son capitaine

Alors que Guillaume et Romain Lambert sont toujours sur la touche, les Bollandois pourraient récupérer leur capitaine Maxime Mornard (ligaments croisés la saison dernière) dans les prochaines semaines. "Il va reprendre avec ballon dans deux ou trois semaines", précise son entraîneur Anthony Solitro.

Provinciale 4G

Malmedy B privé Robin Dethier

L’attaquant malmédien s’est blessé au pied ce dimanche lors du déplacement du côté de Jalhay B (1-4). "Il avait fort mal au pied. J’ai pris la décision de le sortir par précaution", explique Christian Spits qui espère le récupérer au plus vite.

Théo Geron et Maxime Lecluse à l’infirmerie spadoise

Deux des joueurs les plus prolifiques des Bleu et Noir se sont blessés ce dimanche lors de la lourde défaite à Heusy B (10-2). "Theo Geron s’est blessé au bras et Max Lecluse souffre d’une gêne à la cuisse", déplore le mentor spadois, Olivier Gillis.

Tyrone Erkens en mission avec l’armée

L’attaquant de l’Union Limbourg, Tyrone Erkens, sera indisponible les prochaines semaines. "Il part en mission avec l’armée. Je ne pourrai pas composer avec lui", explique Cédric Flon, le coach du matricule 9 qui devra maintenant combler au mieux l’absence d’un de ses meilleurs atouts offensifs.