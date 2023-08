"Si j'avais marqué un but, je ne l'aurais pas célébré": voici l'explication d'Ignace N'Dri

Aujourd’hui âgé de 22 ans, Ignace N’Dri veut franchir un cap sous son nouveau maillot, tout en gardant un œil sur l’Alliance. "Je suis content de voir qu’Eupen a signé un bon début de saison. Je connais tout le monde dans le groupe et je regarde tous les matches." Celui de samedi a d’ailleurs tourné à l’avantage des Germanophones. "Disons qu’ils étaient bien organisés et qu’ils ont su saisir leurs chances. Nous, on a été moins concrets et ça a fait la différence."

Ignace Konan N’Dri n’a pas manqué de discuter avec ses amis Nurudeen et Nuhu. Le Ghanéen est devenu titulaire sous la direction du nouvel entraîneur Florian Kohfeldt. "Franchement, ça me fait vraiment plaisir pour lui. Je lui ai d’ailleurs dit que ça serait sa saison. On voit que le coach lui fait confiance. Je lui souhaite le meilleur !" conclut le joueur qui compte 144 minutes et 5 apparitions (toutes depuis le banc) avec Louvain, et qui veut désormais "continuer à travailler pour obtenir plus de temps de jeu… Quand on arrive dans une nouvelle équipe, il faut se battre pour faire sa place. C’est ainsi !"