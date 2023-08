Buts: C. Even (10e, 0-1), L. Gilman (1-1, 23e), C. Lemaire (1-2, 58e)

Samedi soir, Amblève s’est imposé 1-2 à Ster-Francorchamps B. "Venir gagner à Ster est un excellent résultat. La victoire est méritée grâce à notre combativité dans les duels", positive Werner Zeimers, le T1 germanophone. Le coach sterlain, Maxime Brant reconnaissait la supériorité physique des Amelois. "Amblève B a gagné dans l’intensité. Nous étions plus fort techniquement mais ça n’a pas suffi".

Honsfeld B 2 – Stavelot B 1

Buts: Y. Diederichs (1-0, 3e), S. Noe (2-0, 63e), D. Roufosse (2-1, 83e)

Le coach de Stavelot B, Florian Dalleur avait un goût amer après la défaite des siens à Honsfeld B. "Ils ont eu 3 occasions et ils en marquent 2. Nous sommes volés par l’arbitre qui oublie de siffler trois pénaltys", peste-il. De son côté, Jérémy Bodarwé était heureux de l’issue du match. "On était les meilleurs pendant 70 minutes avant d’encaisser. La victoire est logique".

Jalhay B 1 – Malmedy B 4

Buts: M. Blaise (0-1, 44e), Q. Moors (0-2, 52e), S. Rochemans (2-1, 75e), T. Heindrichs (1-3, 83e), R. Dethier (0-1, 84e)

Jalhay aurait espéré mieux ce dimanche. "Je m’attendais à ce qu’ils soient plus forts. On encaisse un bête but avant la pause. Ensuite on arrive à revenir dans le match à 2-1, puis on craque encore physiquement", dévoile Serge Rouwette. Son homologue, Christian Spits n’était pas totalement satisfait. "C’était un match compliqué. On n’était pas assez confiant. On rate même un penalty".

Baelen 7 – Entente Stembertoise 0

Buts: C. Valle Prado (1-0, 4e), W. Brica (2-0, 10e), S. Neyken (3-0, 22e), Brica (4-0, 36e), M. Derousseau (5-0, 41e), W. Brica (6-0, 52e), A. Toudy (7-0, 83e)

Match "Facile" pour les hommes de Geoffrey Foguenne ce dimanche face à Stembert. "Sans manquer de respect, c’était un match tranquille pour nous. On marque rapidement et Stembert craque", résume Geoffrey Foguenne. Son homologue, Marc Lekeu était dépité de l’issue du match. "On n’est jamais rentré dans le match. On encaisse à la 4e et c’est 5-0 à la mi-temps. Quand on démarre aussi mal, on ne peut rien revendiquer".

Heusy B 10 – Spa B 2

Buts: T. Delhausse (1-0, 7e), S. Lejeune (2-0, 16e), S. Lejeune (3-0, 19e), M. Maréchal (4-0, 24e), G. Thomas (5-0, 34e), G. Thomas (6-0, 40e), G. Thomas (7-0, 46e), M. Lecluse (7-1, 58e), M. Vandenbemden (7-2, 69e), M. Schollaert (8-2, 75e), G. Thomas (9-2, 77e), G. Thomas (10-2, 87e).

Spa B s’est lourdement incliné à Heusy B. "On passe complètement à côté de notre première mi-temps. Après, avec un score de 6-0, c’est trop tard pour revenir dans le match", lâche Olivier Gilis, l’entraîneur spadois. Le tacticien heusytois, Johan Talmas était quant à lui satisfait de la première mi-temps de ses hommes. "On était bien appliqué jusqu’au 5-0. Après on s’est relâché en 2e mi-temps. Nous étions moins organisés".

SRU Verviers 0 – Waimes Faymonville B 0

"C’est un nul qui sonne comme une défaite pour nous", glisse le T1 de Waimes-Faymonville B, Éric Heuse. "Nous sommes retombés dans nos travers. On touche trois fois le cadre. On aurait pu être battu à la dernière seconde mais la SRU rate le coche", souffle-t-il. Son confrère Marc Ansion était satisfait du nul. "Belle performance. On était bien défensivement. Ils n’ont pas eu d’occasion en première mi-temps. Après ils ont pris le jeu en main, mais on a tenu".

Bellevaux 2 – Union Limbourg 1

Buts: M. Monville (1-0, 5e), L. Fassin (1-1, 65e), Orhan Kivrak (2-1, 75e)

Première défaite de l’Union Limbourg dans ce match au sommet de P4G. "On a mal entamé le match. On se fait punir rapidement sur penalty. J’ai fait quelques ajustements pour gêner Bellevaux. On égalise puis on encaisse sur une occasion anodine", retrace Cédric Flon. "Le match était équilibré. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Mais on a mieux géré", termine André Carabin, le T2 bellevautois.