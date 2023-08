Olne B 1 – Fouron 2

Buts: Kreusch (0-1, 48e), Franchimont (1-1, 60e), Kepenne sur pen. (1-2, 70e)

"Nous étions supérieurs jusqu’à la pause puis cela s’est équilibré par la suite, résumait Vincent Peduzzi, l’entraîneur de Olne B. Le penalty du 1-2 vient vraiment de nulle part, c’est frustrant car je suis content de l’équipe mais elle n’a pas été récompensée de ses efforts."

Cheratte 4 – Bolland B 3

Buts: M. Eelen (0-1, 12e), Ait Ouccine sur pen. (1-1, 27e), Habrant (1-2, 51e), M. Eelen (1-3, 55e), Ait Ouccine (2-3, 75e), Arslan (3-3, 77e), Karabayir (4-3, 90e)

"En l’absence de l’arbitre, j’ai pris le sifflet, précisait l’entraîneur bollandois, Anthony Solitro. Nous avons pris le dessus à la reprise pour mener 1-3 et on a eu beaucoup d’autres occasions avant de perdre pied face à la pression adverse, pas évidente à supporter pour nos gamins."

Barchon 0 – Trois-Frontières B 3

Buts: Delnoy (0-1, 8e), Mwula (0-2, 60e), Delnoy (0-3, 75e)

"Les joueurs ont bien appliqué ce que nous avions préparé durant la semaine, se réjouissait Diamant Halili, l’entraîneur du FC3F B. Notre collectif a pris le dessus et nous avons contrôlé ce match du début à la fin."

Charneux 7 – Elan Dalhem 1

Buts: Charbon (1-0, 1re), Ruwet (1-1, 6e), Müllender (2-1, 7e), Charbon (3-1, 22e), Peerboom (4-1, 34e), Müllender (5-1, 60e), Pesser (6-1, 62e), Charbon (7-1, 64e)

"Par rapport à notre mauvaise prestation de la semaine passée à Soiron, on devait une revanche", expliquait le T1 charneutois Alexandre Lorquet. "Mes joueurs ont vraiment bien réagi en termes d’intensité et d’engagement. L’égalisation de Dalhem est un peu anecdotique dans la mesure où on fait directement 2-1 dans la foulée. C’était un match sérieux de notre part."

Soiron 4 – Ent. Pepine B 1

Buts: Bouhy (1-0, 21e ; 2-0, 40e), C. Delville (3-0, 48e), Lopez (3-1, 61e), Tshite (4-1, 80e)

Si elle avait triomphé de Cornesse B il y a deux semaines, l’Entente Pepine a dû s’incliner dans ce second derby pepin. "Le score est tout de même sévère" estime le coach pepin Didier Servais. "Dans l’ensemble, ce n’était vraiment pas un bon match." Le T2 soironnais Laurent Godart confirme: "Un derby se gagne et on l’a fait mais je dois reconnaitre qu’on n’a pas spécialement bien joué."

Melen B 1 – Herve B 0

But: Baudon (1-0, 4e)

Pris à froid en tout début de match, les Fromagers ont couru après le résultat tout le match. En vain. "Quand on ne joue que 45 minutes sur 90 et qu’on tombe sur un terrible gardien en face, voilà ce qui arrive" regrette le coach hervien Nicolas Wuidard. "En seconde période, on a été largement supérieurs mais ça n’a jamais voulu rentrer."

Provinciale 4C

Franchimont B 0 - Fraiture FC 4

Buts: Delobbe (0-1, 51e), Inez (0-2, 54e), Delobbe (0-3, 76e ; 0-4, 78e)

Face à une équipe d’expérience, les ouailles de Geoffrey Marette ont lâché prise en seconde période. "Ma jeune équipe va devoir afficher bien plus de caractère si elle veut s’en sortir dans cette série" pointe le technicien. "L’adversaire était loin d’être meilleur que nous mais il en voulait tout simplement bien plus que nous."

Seraing Athlétique. B 2 -Chevron 2

Buts: Ba (0-1, 25e) Closset (1-1, 35e) Renard (2-1, 44e) Defrang (2-2, 90e+3).

"C’est toujours très frustrant de voir revenir l’adversaire à la 93e, d’autant que je n’ai rien à redire à mes joueurs. Le groupe travaille bien mais la moindre erreur se paye vraiment cash", regrette amèrement le coach de Chevron, Sébastien Grosjean.