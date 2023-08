Milos Pantovic rejoint l’AS Eupen

Et d’ajouter: "Milos Pantovic est né le 7 juillet 1996 à Munich et a été formé dans le centre de formation du FC Bayern. Il a quitté la deuxième équipe du Bayern en 2018 pour rejoindre le VfL Bochum en deuxième Bundesliga où il s’est tout de suite imposé comme titulaire. En 2021, il a réussi avec le VfL Bochum la montée en 1re Bundesliga. Le 6 novembre 2021, lors d’un match contre le TSG Hoffenheim, il a marqué l’un des buts les plus ambitieux de l’histoire de la Bundesliga à une distance de 66 mètres. En 2022, il a été transféré à Union Berlin, où il vient de marquer le but du 4-1 contre Mainz 05 lors de la première journée de la saison.

Le nouveau joueur de l’AS Eupen a jusqu’à présent été aligné lors de 64 matchs de Bundesliga 2 et 43 rencontres de Bundesliga 1. Il a marqué un total de 10 buts et délivré 14 passes décisives."

Christoph Henkel, directeur général de l’AS Eupen, est rav i: "Milos Pantovic est un joueur extrêmement habile avec le ballon, qui peut être aligné à plusieurs postes offensifs. Avec son expérience et sa classe, il nous donnera des impulsions importantes en attaque, augmentera notre capacité à marquer des buts et rendra ses coéquipiers encore plus forts […]"